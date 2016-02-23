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حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 23/2/2016

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حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 23/2/2016 حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 23/2/2016
برج الجدى على الصعيد المهني: فرصة متميزة تتجه فى طريقك لتمكنك من إنهاء الأعمال المعلقة، لابد من الاستفادة من هذه الفرصة لشغل الأوقات الشاغرة، ولكن قد تضطر إلى كسر أسلوبك التقليدى فى العمل الذى كنت قد اعتمدت عليه حتى الآن! هذا هو الوقت المثالى للذهاب للمكان الذى تختاره.

على الصعيد العاطفي: من الضرورى تقييم العلاقة الخاصة بك ووضع بعض الحدود الصحية اليوم، أنت من المحتمل أن تدرك أنه على الرغم من انك تعطى أكثر مما تستطيع، شريك حياتك لا يرضى عما تقدمه ويأمل فى مطالب أكثر، أنت لابد أن تضع حد لهذه المطالب فى الواقع؛ وذلك لتعزيز العلاقة الخاصة بك والتمتع بطريقة من شأنها أن تكون الأفضل بالنسبة لك ولشريكك.

برج الجدى على الصعيد الصحي: يجب الحفاظ على موقف صارم تجاه ما كنت تستهلك، يجب الابتعاد عن كل شئ يؤثر على صحتك، اختار فقط للصحة وجبات الطعام الخفيف لأنها الأفضل! عليك أن تأخذ فترة راحة من عملك طويلة، هذا الوقت قد يتسبب لك فى بعض الأمراض الصدرية والتنفسية فاحترس.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى: تميل إلى أن تكون أكثر حسما من الأيام السابقة، لا تملأ حياتك بالقلق، الطريقة الوحيدة للتعامل مع ذلك هى الفضفضة مع شخص قريب منك، وسوف يكون داعما لك.

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مصر 365

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