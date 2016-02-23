برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 23/2/2016

العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العقرب على الصعيد الصحي:

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب:

>التكاتف فى المواقف الصعبة، يشعرك بمزيد من التفاؤل ويساعدك على اكتشاف معادن الأشخاص المحيطين بك، والتعامل مع الشخصيات بنوع من التجاهل يجعلك تبدو فى منزلة الحكماء، التفكير الهادئ من أهم مميزاتك، لكن سوء التنفيذ والكسل من أكثر الأسباب التى تميت الأفكار وتفقدها رونقها.>التأقلم على بعض الأماكن يبدو صعبًا فى البداية، وأساليب التودد التى يستخدمها البعض للتقرب منك، تجعلك مصمما على موقفك، الاستغناء عن الأصدقاء من أصعب القرارات بالنسبة لك، والمواظبة على مواعيد تجمعكم لا تناسب حياتك العملية، حاول أن تتواجد معهم بشكل دائم، فهم يساعدوك على تحمل أعباء الحياة.>الكسل من أسوأ صفاتك، وهو أحد أسباب شعورك الدائم بالإرهاق، ربما تكون ممارسة الرياضة من أنسب الطرق التى تعيد إليك نشاطك وحيويتك، والابتعاد عن تناول الوجبات الدسمة قبل النوم مباشرة، يجنبك كثيراً من المشكلات التى تصيب المعدة وتؤثر عليها بشكل سلبى.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يعيش يومًا مضطربًا بسبب عدم استطاعته التأقلم على بعض الأماكن والشخصيات، التى تسبب له إزعاجًا بطريقتهم التى لا تتناسب مع طبيعة مولود العقرب، والتواجد مع الأصدقاء يزيد من شعورك بالألفة ويشجعك على تنفيذ بعض المهام الصعبة ويزيد من ثقتك فى نفسك.