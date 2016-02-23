حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 23/2/2016

برج الثور على الصعيد المهني:

> مقابلة ستحدق فى هذه الأيام القلية قد تغير من مجرى حيتك العملية إلى الأبد، فمزيد من العروض والفرص ستطرح أمامك، لذلك حاول أن تنتبه جيدًا ولا تتسرع فى اتخاذ القرارات حتى لا تخسر كل ما وصلت له من قبل، ولا يعنى لك أن تكون جبانا أو متخاذلا إنما أعطى للعقل فرصة ليتحكم بك.

> على الصعيد العاطفي:

> الحب وحده سيكون حاملا محفزا لهذا البرج فسيقوم ريك حياتك بمساعدتك فى كل أعمالك ومهامك اليومية، لذلك حافظ عليه ولا تدع للمشاكل البسيطة الفرصة حتى تفسد عليك سعادتك. برج الثور على الصعيد الصحي

> يجب أن تبتعد تمامًا عن كل ما أنهاك عليك الطبيب وتستمع إلى كل نصائحه حتى لا تعرض نفسك إلى مشاكل أنت فى غنى عنها

> توقعات علماء الفلك لبرج االثور:

> للأسف بعض المشاكل ستواجه أبناء هذا البرج سواء على المستوى العملى أو العاطفى أو حتى الصحى لكن الصبر سيكون مفتاح حل الأزمة.

شبكةعيونالإخبارية

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