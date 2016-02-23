برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 23/2/2016

الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>أنت من أكثر الشخصيات التى تعانى من تأنيب الضمير، وتواجه بعض المواقف فى محيط العمل، التى تجعلك تشعر بالندم، بسبب اندفاعك فى إطلاق الأحكام على بعض الشخصيات، التى تقدم كثير من الخدمات دون علمك، تحاول أن تصحح خطأك معهم، وتتعامل مع الأشخاص وفقاً لطبيعتهم، وليس وفقًا لحديث الناس عنهم.>تعاملك مع المحيطين بك يجعلك دائمًا فى مقدمة الأشخاص الذين لديهم قدرة على كتم الأسرار، لديك قدرة على استماع الآخرين واستيعاب مشاعرهم، بسبب طاقة الحنان الموجودة بداخلك، التعامل مع المقربين ربما يكون أسهل، لكن التعامل مع شخص غريب يقدرك ويريد أن يكسب ثقتك فيه، بالتأكيد له مذاق مختلف.>التفكير الزائد، وتأنيب الضمير، من أهم الأشياء التى تسبب لك الأرق بشكل مستمر، حاول أن تصفى ذهنك، وتتناول المشروبات المهدئة، حتى تستطيع الحصول على ساعة نوم كافية، تؤهلك لبداية يوم جديد ملئ بالحماس والحيوية، والقدرة على الإنتاج.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن يعيش أجواء حزينة بسبب إطلاقه بعض الأحكام الخاطئة على عدد من الشخصيات، بناء على كلام المحيطين، والتفكير فى تصحيح هذا الخطأ من أهم الأشياء التى تشغل بال مولود العقرب فى الفترة الحالية، ومن أسباب حالة الأرق المسيطرة عليه، التفكير الهادئ هو الأنسب فى هذه الظروف.