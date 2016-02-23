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حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 23/2/2016

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حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 23/2/2016 حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 23/2/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:
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عليك اتخاذ قرار حكيم فيما يتعلق بأمورك المالية اليوم فعصفور فى اليد خير من عشرة على الشجرة، ولكنك قد تقوم بتحقيق العديد من المكاسب الصغيرة فأستمع إلى صوت عقلك ولا تجازف بقرارات مهنية غير محسومة فهذا ليس اليوم المناسب.

على الصعيد العاطفي
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تقضى وقتًا ممتعًا مع شريك حياتك وعليك أن تقدر قيمة إعطاء بعض الوقت للشريك من حين لآخر وعدم الانغماس بشكل كبير فى مشاغل الحياة التى تجعلك تهمل من يحبك بصدق حتى لا تندم على ذلك بعد فوات الأوان.

برج الأسد على الصعيد الصحي:
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عقلك نشط بشكل كبير اليوم وتشعر بالتوتر والإرهاق، حاول الاسترخاء قليلاً ومن الممكن أن تخصص بعض الوقت حتى ولو 15 دقيقة لممارسة بعض التمارين الرياضية أو ربما فقط للتأمل الذى من شأنه أن يقلل من حدة توترك ومن الممكن أن تتناول بعض المشروبات التى تهدأ الأعصاب.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد
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التجربة هى أفضل معلم، عزيزى الأسد عليك أن تتعلم من دروس الماضى وتستفيد منها لتجنب آلام المستقبل، لا تنجرف عن الطريق الصحيح الذى رسمته لنفسك حتى تبلغ النجاح الذى تسعى إليه.

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مصر 365

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