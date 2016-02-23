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حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 23/2/2016

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حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 23/2/2016 حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 23/2/2016

على الصعيد المهنى:


>إن قابلتك تغييرات كثيرة فى مكان العمل، فحاول أن تتكيف وتتأقلم معها، فتغير الظروف قد يلهمك بأفكار مبتكرة، وتستطيع كذلك أن تقترح طرق جديدة للتغلب على مشاكل العمل، وهذا من شأنه أن يرفع من مكانتك عند رؤسائك.

على الصعيد العاطفى:


>حاول أن تقرأ الإشارات جيداً، فإذا تمكنت من فعل ذلك، ستستطيع أن تحدد من الشخص الذى يستحق أن يظل معاك طوال العمر، ومن يستحق حبك واهتمامك، اقرأ الأشخاص والإشارات، فهذا سيوفر عليك الكثير.

برج العذراء على الصعيد الصحى


>أن تساعد الآخرين هذا أمر جيد فعلاً، ولكن أن تكون كالشمعة التى تحترق من أجلهم للدرجة التى لم يتبقى منها شيء، فهنا تكمن المشكلة، صحتك يجب مراعاتها، لأنك بدونها، لن تستطيع مساعدة نفسك ولا الآخرين.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:


> يجب عليك عدم الخلط بين المسائل العاطفية والعملية، فهذا قد يكلفك الكثير، اجلس مع نفسك وقم بتقييم أمورك، والوصول إلى قرارات حكيمة، دون أن تغلب جانب من جوانب حياتك على الجانب الآخر.

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مصر 365

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