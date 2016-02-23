حظك اليوم وتوقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 23 فبراير 2016

برج السرطان الثلاثاء 23/2/2016>برج السرطان على الصعيد المهني: أنت بحاجة لمزيد من الحماس فى عملك لإرضاء رؤسائك فى العمل، لابد من التحدث مع رئيسك فى العمل، سوف تكون هناك أفكار جيدة لعلاج الهم اليوم، هناك مشروع كبير كنت تنتظر المشاركة فيه سيتم لكن الأمر يتطلب منك مرونة.

على الصعيد العاطفي: أنت ذاهب للحصول على نصيحة قيمة من شريك حياتك اليوم، قد لا ترضيك، ستختلف مع شريك حياتك بشأن أمور مادية، لا تدافع عن نفسك كثيرا أمام شريك حياتك، تقبل النصيحة منه وحاول إنقاذ الموقف بينكم.

برج السرطان على الصعيد الصحي: عليك أن تكون حذرًا حول ما تأكله اليوم مشاكل فى المعدة وعسر الهضم شائعة، ولكن فى بعض الحالات، فإنها قد تتطور إلى شيء أكثر خطورة، تجنب الوجبات السريعة، والأطعمة المقلية والوجبات الخفيفة السكرية، الذين يعانون من حالات صحية مزمنة قد تواجه هجوم حاد إذا لم يتم اتخاذ الاحتياطات المناسبة، يشار إلى ضرورة التمارين الخفيفة لهذا اليوم.

>توقعات علماء الفلك لبرج السرطان: يوم مثالى لإظهار مواهبك، تستطيع العمل بشكل جيد اليوم، لكن لا تكن أكثر عدوانية أو حزما مما تفعله بشكل عام، سوف تفاجئ الناس من حولك، وربما تضطر إلى إعادة النظر فى آرائهم عنك.

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>حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 23/2/2016

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 23/2/2016

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 23/2/2016

برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 23/2/2016

برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 23/2/2016

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 23/2/2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهني:>تحاول إثبات ذاتك فى عمل جديد الأجواء مناسبة لا تستسلم لأى احباط لديك الكثير من العزم والإرادة حاول أن تثبت نفسك فى أسرع وقت فذلك سوف ينعكس على حياتك المستقبلية بالكثير من النجاح>على الصعيد العاطفي:>أجواء عاطفية مستقرة بينك وبين الحبيب لا تجعل الضغوطات الاجتماعية والعملية تؤثر عليكم، أصبر والتزم الهدوء فى جميع قراراتك التى تخص علاقتك بالشريك، الفترة المقبلة قد تحمل لكم العديد من المفاجآت السارة غير المتوقعة.>برج الجوزاء على الصعيد الصحي:>تهمل صحتك بشكل كبير بسبب ضغوطات العمل، احذر فقد يؤثر ذلك على تركيزك فى عملك وانجاز المهام بشكل جيد، حاول تناول بعض الأطعمة الصحية وابتعد قدر الإمكان عن الوجبات السريعة.>توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:>تشعر بالثقة والسعادة ويبشرك الفلك بمفاجئة وأحداث سعيدة غير متوقعة، سوف تجعل الجميع ينظر إلى عملك وإنجازك فحاول ألا تستسلم لأى إحباطات خارجية أنت على الطريق الصحيح لتحقيق العديد من النجاحات.>برج الميزان على الصعيد المهني:>اليوم هو يوم الحظ بالنسبة لك، تضعك الظروف على رأس اجتماع مهم أو تقود مفاوضات مهمة تمنحك وضعًا متميزًا فى عملك، وسيكون كل مجهودك موضع تقدير من رؤسائك وحتى مرءوسيك، إذا كنت تخطط اليوم للانخراط فى أى نشاط ينطوى على الاستثمار افعل ذلك بلا تردد فأنت مرشح للحصول على صفقة جيدة.>على الصعيد العاطفي:>تكتشف اليوم أن قلة اهتمامك بشريكك وراء سلوكه المفاجئ الذى يزعجك فحاول أن تتدارك المشكلة وتمنحه المزيد من الاهتمام والتدليل لأنه يستحق منك ذلك، وحاول أن تصحبه فى رحلة طويلة أو تتسوقان سويًا وتتناولا العشاء معا، وأكثر من المجاملات وسترى أن العلاقة ستعود لنضارتها السابقة.>برج الميزان على الصعيد الصحي:>علق جميع أنشطتك حتى تصبح فى حالة صحية جيدة لأنك معرض لأزمة صحية كبيرة وحاول أن تقلل من قلقك وتوترك لأنه يزيد حالتك سوءًا، حاول أن تلتزم الغذاء الصحى وتكثر من شرب الماء.>توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:>القضايا المتعلقة بمهنتك ستجد لها حلولاً حاسمة اليوم ولكن حاول أن تفصل بين الصرامة والسلوك العدوانى الذى يضعك فى موضع خطأ وقد يتسبب فى ضياع حقك.>برج القوس على الصعيد المهني:> ترتكب الكثير من الحماقات على الصعيد المهنى وتعجز حتى عن تدارك أخطائك فى الوقت المناسب، كما تهدر الكثير من الوقت فى التفكير وترفض بعناد شديد الحصول على مشورة أو نصيحة وكل هذه الأخطاء تقودك إلى انهيار وظيفى ربما لن تقوى على تحمل نتائجه فحاول أن تبتعد وتحصل على إجازة حتى تستعيد توازنك من جديد.>على الصعيد العاطفي:> تحاول استجماع شجاعتك لكى تصارح شخص مهم بالنسبة لك بمشاعرك تجاهه، فحاول أن تفعل ذلك فى فرصة مناسبة كى لا تؤثر الظروف المحيطة على رد فعله أو قراره، ووازن الأمور مرتين أو أكثر كى لا تخسر كل شيء.>برج القوس على الصعيد الصحي:> انقطت من فترة طويلة عن تمارين اللياقة وصحتك تتراجع لأسباب مختلفة أخطرها التوتر وربما هذا هو ما يؤثر على طريقة تفكيرك وتركيزك فى العمل، خاصة مع عاداتك الغذائية غير الصحيحة والإفراط فى التدخين، حاول أن تراجع نظامك الصحى والغذائى وستجد الأمور كلها تعود لنصابها الصحيح.>توقعات علماء الفلك لبرج القوس:> لديك الكثير من الثقة بالنفس التى قد تسبب لك المشاكل إن زادت عن حدها وجعلتك تتعامى عن أخطائك وتتكبر عن قبول النصيحة، لا تتخلى عن ثقتك ولكن لا تجعلها أيضًا تفقدك نظرتك الموضوعية للأمور، ولا تتردد فى مواجهة نفسك بأخطائها.>العقرب على الصعيد المهني:>التكاتف فى المواقف الصعبة، يشعرك بمزيد من التفاؤل ويساعدك على اكتشاف معادن الأشخاص المحيطين بك، والتعامل مع الشخصيات بنوع من التجاهل يجعلك تبدو فى منزلة الحكماء، التفكير الهادئ من أهم مميزاتك، لكن سوء التنفيذ والكسل من أكثر الأسباب التى تميت الأفكار وتفقدها رونقها.>على الصعيد العاطفي:>التأقلم على بعض الأماكن يبدو صعباً فى البداية، وأساليب التودد التى يستخدمها البعض للتقرب منك، تجعلك مصمم على موقفك، الاستغناء عن الأصدقاء من أصعب القرارات بالنسبة لك، والمواظبة على مواعيد تجمعكم لا تناسب حياتك العملية، حاول أن تتواجد معهم بشكل دائم، فهم يساعدوك على تحمل أعباء الحياة.>برج العقرب على الصعيد الصحي:>الكسل من أسوأ صفاتك، وهو أحد أسباب شعورك الدائم بالإرهاق، ربما تكون ممارسة الرياضة من أنسب الطرق التى تعيد إليك نشاطك وحيويتك، والابتعاد عن تناول الوجبات الدسمة قبل النوم مباشرة، يجنبك كثيراً من المشكلات التى تصيب المعدة وتؤثر عليها بشكل سلبى.>توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب:>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يعيش يوماً مضطرباً بسبب عدم استطاعته التأقلم على بعض الأماكن والشخصيات، التى تسبب له إزعاجا بطريقتهم التى لا تتناسب مع طبيعة مولود العقرب، والتواجد مع الأصدقاء يزيد من شعورك بالألفة ويشجعك على تنفيذ بعض المهام الصعبة ويزيد من ثقتك فى نفسك.>الحوت على الصعيد المهني:>أنت من أكثر الشخصيات التى تعانى من تأنيب الضمير، وتواجه بعض المواقف فى محيط العمل، التى تجعلك تشعر بالندم، بسبب اندفاعك فى إطلاق الأحكام على بعض الشخصيات، التى تقدم كثير من الخدمات دون علمك، تحاول أن تصحح خطأك معهم، وتتعامل مع الأشخاص وفقاً لطبيعتهم، وليس وفقاً لحديث الناس عنهم.>على الصعيد العاطفي:>تعاملك مع المحيطين بك يجعلك دائماً فى مقدمة الأشخاص الذين لديهم قدرة على كتم الأسرار، لديك قدرة على استماع الآخرين واستيعاب مشاعرهم، بسبب طاقة الحنان الموجودة بداخلك، التعامل مع المقربين ربما يكون أسهل، لكن التعامل مع شخص غريب يقدرك ويريد أن يكسب ثقتك فيه، بالتأكيد له مذاق مختلف.>برج الحوت على الصعيد الصحي:>التفكير الزائد، وتأنيب الضمير، من أهم الأشياء التى تسبب لك الأرق بشكل مستمر، حاول أن تصفى ذهنك، وتتناول المشروبات المهدئة، حتى تستطيع الحصول على ساعة نوم كافية، تؤهلك لبداية يوم جديد ملئ بالحماس والحيوية، والقدرة على الإنتاج.>توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن يعيش أجواء حزينة بسبب إطلاقه بعض الأحكام الخاطئة على عدد من الشخصيات، بناء على كلام المحيطين، والتفكير فى تصحيح هذا الخطأ من أهم الأشياء التى تشغل بال مولود العقرب فى الفترة الحالية، ومن أسباب حالة الأرق المسيطرة عليه، التفكير الهادئ هو الأنسب فى هذه الظروف.>برج العذراء على الصعيد المهنى:

إن قابلتك تغييرات كثيرة فى مكان العمل، فحاول أن تتكيف وتتأقلم معها، فتغير الظروف قد يلهمك بأفكار مبتكرة، وتستطيع كذلك أن تقترح طرق جديدة للتغلب على مشاكل العمل، وهذا من شأنه أن يرفع من مكانتك عند رؤسائك.

على الصعيد العاطفى:

>حاول أن تقرأ الإشارات جيداً، فإذا تمكنت من فعل ذلك، ستستطيع أن تحدد من الشخص الذى يستحق أن يظل معاك طوال العمر، ومن يستحق حبك واهتمامك، اقرأ الأشخاص والإشارات، فهذا سيوفر عليك الكثير.

برج العذراء على الصعيد الصحى

أن تساعد الآخرين هذا أمر جيد فعلاً، ولكن أن تكون كالشمعة التى تحترق من أجلهم للدرجة التى لم يتبق منها شيء، فهنا تكمن المشكلة، صحتك يجب مراعاتها، لأنك بدونها، لن تستطيع مساعدة نفسك ولا الآخرين.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

> يجب عليك عدم الخلط بين المسائل العاطفية والعملية، فهذا قد يكلفك الكثير، اجلس مع نفسك وقم بتقييم أمورك، والوصول إلى قرارات حكيمة، دون أن تغلب جانب من جوانب حياتك على الجانب الآخر.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 23/2/2016

>برج الدلو على الصعيد المهنى:

لا تتوقف عن العمل بجد واحترام، حتى وإن تأخر المقابل العائد عليك من ذلك، فكل شيء له ميعاد محدد للحدوث، فلا تتعجل، وافعل كل ما بوسعك، والتقدير سيأتيك ولكن فى موعده.

على الصعيد العاطفى:

>فى الحب يجب أن يكون مقدار الأخذ والعطاء متقاربين، لذا إن شعرت أن حبك لشريك حياتك، أكثر بكثير من مقدار حبه لك، إذن فأنت بحاجة إلى إعادة تقييم هذه العلاقة.

برج الدلو على الصعيد الصحى

حاول دوماً أن تبحث عن الأحداث الرياضية، وأن تشارك فيها، فهذه الأحداث ستغير مزاجك ومودك وستجعلك فى حال أفضل دائماً.

توقعات علماء الفلك لبرج االدلو:

>حتى تغتنم الفرص التى تأتى إليك، عليك أن تكون ملتزماً، وأن تفعل كل ما بوسعك، فالفرص لا تأتى بعبثية، لكنها تأتى لأولئك اللذين يسعون إليها.

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 23/2/2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:>بعض المشاكل ستثار فى مجال عملك لكن لا داعى للتوتر لأنها مجرد مشاكل عادية لا يمكن أن تهدم كل مجهوداتك الفترة السابقة، وكل ما عليك فعله أن تتريث فى اتخاذ القرارات وتحل الأمور بالعقل والمنطق .

على الصعيد العاطفي:

>حاول أن تكون منصفا ولا تفضل شخص اخر مهما كان على حبيبك حتى لا تظلمه وتخسره إلى الأبد، لذلك يجب أن تتوقف قليلاً لتحكم على علاقتك بالآخرين، حتى لا تفضل شخص لا يستحق على أخر له كل التقدير.

>برج الحمل على الصعيد الصحي

>اتبع تعاليم الدكتور ولا تبعد عنها، مهما كانت الأعراض بسيطة ولا تستدعى الاهتمام يجب أن تكون أكثر حذرا ولا تسطح الأمور.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

> للأسف بعض المشاكل ستواجه أبناء هذا البرج سواء على المستوى العملى أو العاطفى أو حتى الصحى لكن الصبر سيكون مفتاح حل الأزمة.

حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 23/2/2016

>برج الجدى على الصعيد المهني: فرصة متميزة تتجه فى طريقك لتمكنك من إنهاء الأعمال المعلقة، لابد من الاستفادة من هذه الفرصة لشغل الأوقات الشاغرة، ولكن قد تضطر إلى كسر أسلوبك التقليدى فى العمل الذى كنت قد اعتمدت عليه حتى الآن! هذا هو الوقت المثالى للذهاب للمكان الذى تختاره.

على الصعيد العاطفي: من الضرورى تقييم العلاقة الخاصة بك ووضع بعض الحدود الصحية اليوم، أنت من المحتمل أن تدرك أنه على الرغم من انك تعطى أكثر مما تستطيع، شريك حياتك لا يرضى عن ما تقدمه ويأمل فى مطالب أكثر، أنت لابد أن تضع حد لهذه المطالب فى الواقع؛ وذلك لتعزيز العلاقة الخاصة بك والتمتع بطريقة من شأنها أن تكون الأفضل بالنسبة لك ولشريكك.

برج الجدى على الصعيد الصحي: يجب الحفاظ على موقف صارم تجاه ما كنت تستهلك، يجب الابتعاد عن كل شىء يؤثر على صحتك، اختار فقط للصحة وجبات الطعام الخفيف لأنها الأفضل! عليك أن تأخذ فترة راحة من عملك طويلة، هذا الوقت قد يتسبب لك فى بعض الأمراض الصدرية والتنفسية فاحترس.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى: تميل إلى أن تكون أكثر حسما من الأيام السابقة، لا تملأ حياتك بالقلق، الطريقة الوحيدة للتعامل مع ذلك هى الفضفضة مع شخص قريب منك، وسوف يكون داعما لك.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 23/2/2016

>برج الثور على الصعيد المهني:>مقابلة ستحدق فى هذه الأيام القلية قد تغير من مجرى حيتك العملية إلى الأبد، فمزيد من العروض والفرص ستطرح أمامك، لذلك حاول أن تنتبه جيدا ولا تتسرع فى اتخاذ القرارات حتى لا تخسر كل ما وصلت له من قبل، ولا يعنى لك أن تكون جبانا أو متخاذلا إنما أعطى للعقل فرصة ليتحكم بك.> على الصعيد العاطفي:>الحب وحده سيكون حامل محفز لهذا البرج فسيقوم ريك حياتك بمساعدتك فى كل أعمالك ومهامك اليومية، لذلك حافظ عليه ولا تدع للمشاكل البسيطة الفرصة حتى تفسد عليك سعادتك.

برج الثور على الصعيد الصحي

>يجب أن تبتعد تماما عن كل ما أنهاك عليك الطبيب وتستمع إلى كل نصائحه حتى لا تعرض نفسك إلى مشاكل أنت فى غنى عنها

>توقعات علماء الفلك لبرج االثور:

> للأسف بعض المشاكل ستواجه أبناء هذا البرج سواء على المستوى العملى أو العاطفى أو حتى الصحى لكن الصبر سيكون مفتاح حل الأزمة.

حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 23/2/2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:>عليك اتخاذ قرار حكيم فيما يتعلق بأمورك المالية اليوم فعصفور فى اليد خير من عشرة على الشجرة، ولكنك قد تقوم بتحقيق العديد من المكاسب الصغيرة فاستمع إلى صوت عقلك ولا تجازف بقرارات مهنية غير محسومة فهذا ليس اليوم المناسب.

على الصعيد العاطفي:

>تقضى وقت ممتع مع شريك حياتك وعليك أن تقدر قيمة إعطاء بعض الوقت للشريك من حين لآخر وعدم الانغماس بشكل كبير فى مشاغل الحياة التى تجعلك تهمل من يحبك بصدق حتى لا تندم على ذلك بعد فوات الأوان.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

>عقلك نشط بشكل كبير اليوم وتشعر بالتوتر والإرهاق، حاول الاسترخاء قليلا ومن الممكن أن تخصص بعض الوقت حتى ولو 15 دقيقة للمارسة بعض التمارين الرياضية أو ربما فقط للتأمل الذى من شأنه أن يقلل من حدة توترك ومن الممكن أن تتناول بعض المشروبات التى تهدئ الأعصاب.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>التجربة هى أفضل معلم، عزيزى الاسد عليك أن تتعلم من دروس الماضى وتستفيد منها لتجنب آلام المستقبل، لا تنجرف عن الطريق الصحيح الذى رسمته لنفسك حتى تبلغ النجاح الذى تسعى إليه.