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بالصور.. ضبط كليو "ماريجوانا" داخل ماكينة غزل بنات فى طرد بالمطار

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بالصور.. ضبط كليو "ماريجوانا" داخل ماكينة غزل بنات فى طرد بالمطار بالصور.. ضبط كليو "ماريجوانا" داخل ماكينة غزل بنات فى طرد بالمطار
أحبطت جمارك البريد السريع بقرية البضائع بمطار القاهرةالدولي، محاولة تهريب كيلو "ماريجوانا" داخل طرد شخصى قادم من أمريكا يحتوى على لعب أطفال وماكينة غزل بنات، وذلك لبيعها داخل الأسواق للمدمنين وتحقيق مكاسب مادية .

صرحت مصادر جمركية بالقرية، بأن الوردية الأولى برئاسة السيد مصطفى، تمكنت فى الاشتباه بطرد شخصي، وارد من أمريكا يزن 6 كيلو جرام ، ويحتوي على لعب أطفال وماكينة غزل البنات.

وقام أحمد مجدي مامور الجمرك بالكشف علي الطرد والذي تشكك في ما تحتويه ماكينة غزل البنات ، وأمر جمال حرازم مدير الجمرك، بفتحها و عثر بداخلها علي ٥ لفات متوسطة الحجم تزن كل منها 200 جرام من ماده خضراء اللون يشتبه أن تكون مخدر "ماريجوانا" باجمالي وزن كيلو جرام ، أمر محمد محمود رئيس الادارة المركزية للصادرات والواردات الجوية، بحجزالطرد واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه صاحبه .

ضبط مخدرات (1)

ضبط مخدرات (2)
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