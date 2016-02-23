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يحيى قلاش لـ"آخر النهار": الصحفى ليس مندوب لأحد سوى الرأى العام

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يحيى قلاش لـ"آخر النهار": الصحفى ليس مندوب لأحد سوى الرأى العام يحيى قلاش لـ"آخر النهار": الصحفى ليس مندوب لأحد سوى الرأى العام
قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إنه من المؤسف أن يكون لدى النائب البرلمانى، نظرة تحكمه بأن الصحفى مخصص لتلميعه، مشددًا على أن الصحفى ليس مندوب لأحد سوى الرأى العام، لكن عندما يصل الأمر إلى تحرش نائب برلمانى بمحرر ويتعدى عليه بالضرب داخل المجلس، "يجعلنا نندهش من هذا البرلمان، الذى من المفترض أن يكون حامى الحريات العامة".

وأضاف قلاش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع" على فضائية "النهار": "كيف لنائب يضيق صدره من الصحافة، يؤتمن على حرية الوطن والحريات العامة؟".

وأشار قلاش، إلى أنه قابل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على هامش عزاء الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، وأكد له أن الموضوع سيتم معالجته، وسوف يلتقى صباحًا بالمحررين، وصدر بيانًا يعبر فيه عن تعديات بعض الحالات الفردية داخل البرلمان.


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بالصور.. نائب يتعدى بالضرب على أحد الصحفيين داخل مجلس النواب

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