موجز الصحافة المحلية.. يوم "الخناقات" الساخنة فى "البرلمان"

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع" تحت عنوان: يوم "الخناقات" الساخنة فى "البرلمان"، حيث شهدت الجلسة العامة للبرلمان، أمس الاثنين، مشادات وثورة من النواب، ضد رئيس المجلــس، الدكتور على عبــد العال، خلال مناقشة مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، بسبب عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة، قبل أخذ رأيهم النهائى فيها.

وأكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط لجريدة "الأهرام"، أنه تم عرض ملف بالمشكلات التى تعانى منها المحافظة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى أمام المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لتوفير الدعم اللازم، موضحا أن الملف يتضمن كل مشروع بالصور ومراحل التنفيذ والحلول المطلوبة.

وأضاف الدسوقى، بعد مرور عام على توليه المسئولية محافظا لأسيوط وتجديد الثقة به فى حركة المحافظين الأخيرة فى 26 ديسمبر الماضى رغم مطالب البعض بتغييره أن هناك تناقضا كبيرا فى أعداد الممرضات، حيث توجد 7 آلاف ممرضة زيادة على حاجة العمل بالوحدات الصحية فى حين تعانى المستشفيات الجامعية عجزا يصل إلى 2800 ممرضة.

وقالت جريدة "الأخبار"، إن الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتى الجمهورية أكد أن التحديات التى نواجهها داخليا وخارجيا، تفرض علينا ضرورة المواجهة والتواصل مع العالم وامتلاك القدرة الفكرية على المساهمة فى صناعة المستقبل، وشدد نجم فى لقائه مع الدكتور أنتونى بوبالو مدير معهد لووى للدراسات الدولية فى سيدنى على أن الإرهاب لا يمكن أن يخرج من رحم الإسلام، وأنه مرتبط بسلوكيات أفراد وجماعات ساهمت فى تشويه الصورة والإساءة إلى الأديان بشكل عام.

علمت جريدة "المصرى اليوم" أن وزارة السياحة تدرس حاليا إعادة هيكلة تنشيط السياحة، وأن مجموعة العمل تعكف على دراسة توسيع استقلالية الهيئة، فيما طرح هشام زعزوع والوزير، فكرة إنشاء شركة للتسويق فى حال ما إذا كان القانون يسمح بذلك، بحيث تمتلك الهيئة ذراعاً تسويقية تستطيع الدخول فى تنظيم فعاليات، وتتمكن من الحصول على أرباح.

حصلت جريدة "الشروق" على تشكيل لجنة مكافحة الفساد بديوان وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية برئاسة أحمد الجيوشى نائب الوزير للتعليم الفنى، واللواء حسام أبو المجد رئيس قطاع مكتب الوزير كنائب لرئيس اللجنة.