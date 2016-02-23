نبيل نعيم لـ"آخر النهار": مفتى "داعش" كان صاحبى وفُصِل من "البوليس" لتطرفه

قال نبيل نعيم، القيادى السابق بجماعة الجهاد الإسلامية، إن الأزهر الشريف مخترق من الإخوان والجماعات السلفية، ورغم كونه مؤسسة كبيرة إلا أنه لم يوجد لديها تصور لمواجهة التكفيريين.

وكشف "نعيم"، خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" الذى يذاع على فضائية "النهار"، عن أن مفتى تنظيم "داعش" الإرهابى، كان صديقه فى "البوليس المصرى" وتم فصله بسبب فكره المتطرف، مؤكدا أن الرد على التكفيريين يكون بهزيمتهم فكريًا لأنها أول شىء تثنيهم عن أفكارهم المتطرفة، لاسيما أنها هشة جدا، وتحتاج إلى من يستطيع الرد عليهم وهو ما لا يحدث فى الأزهر.

وأوضح القيادى السابق بجماعة الجهاد الإسلامية،:"يجب أن نأتى بالتكفيريين ومن يرد عليهم أمام الناس، حتى نمنع الأجيال الجديدة من اعتناق هذه الأفكار المتطرفة".

خالد صلاح يناقش استقطاب المتطرفين للشباب وتراجع دور الأزهر فى "آخر النهار"

>