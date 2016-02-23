بيان لـ"الداخلية" يكشف تفاصيل قتل عريف شرطة زميله بالرصاص فى بورسعيد

صرح مسئول بمركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، أنه عقب استلام عريف الشرطة وائل الشبراوى أحمد إسماعيل من قوة قسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد لخدمته (تأمين بوابة القسم) ومسلح بسلاح آلى، توجه إلى استراحة الأفراد أعلى مبنى القسم، وحدثت مشادة كلامية بينه وبين الشرطى عماد عبد الحميد العوضى من قوة القسم.

وأووضح المسئول الأمنى فى بيانٍ له، أن العريف أطلق على إثر المشادة عدة أعيرة نارية من السلاح الآلى تجاه الشرطى ما أدى إلى وفاته، وضُبِطَ العريف ونُقِلَ جثمان المجنى عليه إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.