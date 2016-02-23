كريم شحاتة: محمود طاهر ورجال أعمال يتحملون 150 ألف دولار من راتب مارتن يول

قال الإعلامى كريم حشن شحاتة، إن المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، وبعض رجال الأعمال الأهلاوية سيتحملون 150 ألف دولار من قيمة راتب الهولندى مارتن يول، الذى سيتولى القيادة الفنية للمارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وأكد "شحاتة" خلال تقديم برنامجه "كورة كل يوم" عبر شاشة "النهار اليوم"، أن راتب مارتن يول سيحصل إلى 200 ألف دولار شهرياً، لافتاً إلى أن خزينة القلعة الحمراء ستتحمل 50 ألف دولار فقط من قيمة راتب الخواجة الهولندى، والباقى يتحمله رئيس النادى من جيبه الخاص، مع بعض رجال الأعمال.

وأضاف كريم شحاتة، أن مارتن يول طلب ضم مايكل ليدمان لجهازه المعاون تحت منصب مدرب أحمال.

- كريم شحاتة: مارتن يول يحصل على 200 ألف دولار شهرياً لتدريب الأهلى

>

- مجلس الأهلى يوافق بالإجماع على التعاقد مع مارتن يول

>

- الأهلى يُطالب مارتن يول بـ"مدرب أحمال"

>