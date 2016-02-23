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مواطنون يرسلون شكاوى "SMS" لمحافظ الدقهلية بسبب ارتفاع فواتير المياة

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اشتكي العديد من المواطنين، بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، من ارتفاع فواتير المياه، لشهرى يناير وفبراير، وأرسل البعض منهم رسائل للمحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، للإستغاثة من إرتفاع الرسوم المقررة في الفواتير.

وحصلت اليوم السابع على فاتورتين لمنزل أحد المواطنين، تضم شهري نوفمبر وديسمبر والتى بلغ الإستهلاك بها 23 جنيها، بينما وصلت فاتورة شهري يناير وفبراير 207 جنيها، مما أثار غضب العديد من المواطنين، والذي وصلت رسوم الفواتير بمنازلهم إلى درجة مقاربة لهذه القيمة.

وأرسل أحد المواطنين رسالة نصية لمحافظ الدقهلية قال فيها "يا سيادة المحافظ، أرجو الرد فاتورة مياه تيجي لبيت مكون من فردين بمبلغ 220 جنيها، البيت دا كان بيدفع بحد أقصى 30 جنية"، وقالوا أنهم لم يتلقوا أية إستجابة بهذا الشأن.

فيما اشتكت مواطنة أخرى بمركز شربين، من إنقطاع مياه الشرب لفترات طويلة وضعفها في معظم أوقات اليوم، وقالت "منذ ما يزيد عن 3 شهور والمياه ضعيفة، وأقوم بتخزين مياه طيلة الليل لسد إحتياجات المنزل، طيلة أوقات النهار، إذا كان دا حال المدينة فما حال القرى والأرياف جنبنا"
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