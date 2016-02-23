"النور" يقترح عقد ورشة عمل لحل مشكلة نفوق الأسماك بكفر الشيخ

تقدم الدكتور مجدى سليم الأمين العام المساعد لحزب النور وأمين الحزب فى محافظة كفر الشيخ بمقترح للواء السيد نصر المحافظ، لعقد ورشة عمل تجمع المتخصصين فى مجال الثروة السمكية لحل مشكلة نفوق الأسماك بالمحافظة، ليتم تحويل توصياتها العلمية إلى قرارات تنفيذية لحل المشكلة، ومن جانبه، أبدى اللواء السيد نصر ترحيبه بالفكرة مطالبًا بتقديم دراسة تفصيلية فى هذا الشأن.

وكان أمين النور بكفر الشيخ أجرى زيارة للمحافظ لعرض عدد من المشكلات التى يعانى منها أبناء المحافظة ومن بينها سوء حالة الطرق والشوارع بحضور الدكتور محمد نافع وكيل الحزب فى المحافظة للكتلة البرلمانية والخدمات الجماهيرية.

وأثنى أمين حزب النور فى كفر الشيخ على التعاون الذى أبداه اللواء السيد نصر مؤكدا أنه لاقى تفهمًا وتفاعلاً جيدا من المحافظ، مما يسهم بشكل كبير فى التخفيف عن كاهل أبناء المحافظة.