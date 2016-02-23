ضبط أحد العناصر الإرهابية التونسية الهاربة فى ولاية جندوبة

تمكنت وحدات الحرس الوطنى التونسى اليوم الإثنين من القبض على أحد العناصر الإرهابية الهاربة فى ولاية جندوبة، شمال غربى تونس، وذلك خلال عملية تمشيط لمنطقة وادى مليز بحثا عن مجموعة إرهابية تابعة لخلية تم القبض عليها صباح اليوم.

وذكرت إذاعة (موزاييك) أن مواطنا فى العقد السابع من عمره لقى حتفه أثناء عملية المطاردة للعنصر الإرهابى بعد إصابته برصاص على وجة الخطأ.

وقد تمكنت الوحدات الأمنية التونسية فى وقت سابق اليوم من القبض على خلية إرهابية تتكون من سبعة أشخاص فى ولاية جندوبة قبل أن يلتحقوا بمجموعات إرهابية متحصنة بجبال غار الدماء, بينما تمكنت مجموعة مسلحة تابعة لذات الخلية من الفرار.

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