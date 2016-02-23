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مدرب الاتحاد: أهدرنا الفوز على الزمالك.. ولا نجد ملعب للتدريب

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مدرب الاتحاد: أهدرنا الفوز على الزمالك.. ولا نجد ملعب للتدريب مدرب الاتحاد: أهدرنا الفوز على الزمالك.. ولا نجد ملعب للتدريب

قال حسن مرسي المدرب العام للاتحاد إنه فريقه أهدر الفوز على الزمالك في مواجهة الفريقين في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة للدوري المصري.

وخسر الاتحاد 2-1 من الزمالك في ملعب بتروسبورت.

وأضاف حسن مرسي عبر قناة النيل للرياضة "أهدرنا الفوز قدمنا مباراة قوية تليق باسم الاتحاد وكنا الأقرب للتعادل بل للفوز لكن سوء توفيق".

وتابع "نعاني في عدم وجود ملعب للتدريب هذه مشكلة كبيرة، كل يوم لا نعرف أين سنخوض المران.. نلعب دوري عام ولا نعرف ملعب التدريب الخاص بنا مثل باقي الفريق".

"هذا غير مقبول ونريد حل من الدولة".

وأشار "تارة نخوض التدريب في برج العرب، وأحيانا في أكاديمية بأبو قير وأحيانا في ملاعب فرعية.. لا يوجد استقرار".

وعن أداء يوسف أوباما أجاب "اللاعب تأثر بأنباء عودته للزمالك واللاعب عنده الكثير والكثير ليقدمه، هو أحد الركائز الأساسية في الفريق ولا يمكن الاستغناء عنه".

وأتم "لا نجد حلولا كثيرة في الهجوم للتبديل".

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فيديو اليوم السابع