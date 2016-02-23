بالفيديو – نابولي يفرط في الانقضاض على صدارة الدوري الإيطالي بالتعادل مع ميلان

المباراة رقم 12 تلك التي ستجمع حسام حسن المدير الفني للمصري بفريقه السابق الأهلي وذلك يوم الثلاثاء في ملعب برج العرب.

ويستضيف المصري منافسه الأهلي يوم الثلاثاء بملعب برج العرب في المباراة المؤجلة بينهما من سابع جولات الدوري المصري.

فكيف كانت أرقام حسام حسن أمام الأهلي في المباريات السابقة؟ FilGoal.com يستعرض.

في الدوري المصري التقى حسام حسن بالأهلي 10 مرات، هذا بالإضافة لمواجهة وحيدة في كأس مصر وكانت بين الأهلي والزمالك في موسم 2010-2009 وأخرى بين القطبين في السوبر المصري.

وأشرف حسام حسن على تدريب ستة فرق في الدوري هي المصري، المصرية للاتصالات، الزمالك، مصر المقاصة، الإسماعيلي، والاتحاد السكندري.

وواجه عميد لاعبي العالم الأهلي مع كل تلك الفرق التي أشرف على تدريبها عدا الإسماعيلي.

التجربة الأولى لحسام حسن من مقعد المدير الفني كانت مع المصري في موسم 2008-2007 وفاز الفريق البورسعيدي حينها بهدفين دون رد على الأهلي.

وبعد ذلك واجه حسام الأهلي وهو مدربا للاتصالات وهُزم بهدفين لهدف.

ومع الزمالك التقى حسام بالأهلي في ولايته الأولى مع الفريق الأبيض خمس مرات، أربع مواجهات منهم في الدوري وكلهم انتهوا بالتعادل كالآتي 0-0، 3-3، 0-0، و2-2.

أما المواجهة التي جمعت بينهما في كأس مصر فاز الأهلي آنذاك بثلاثة أهداف لهدف.

وعاد حسام لتدريب المصري مرة أخرى وفاز في المباراة التي وقعت فيها أحداث بورسعيد بثلاثة أهداف لهدف.

وبعد استئناف نشاط الدوري مرة أخرى كان حسام حسن مدربا لمصر المقاصة ولكنه سقط أمام الفريق الأحمر بهدف دون رد.

قبل أن يعود لتدريب الزمالك مجددا ويلتقي بالأهلي في كأس السوبر المصري ويهزم بركلات الترجيح بعد التعادل سلبيا بدون أهداف، ولذلك تحتسب نتيجة المباراة تعادل.

وآخر مواجهات حسام حسن للأهلي كانت مع الاتحاد السكندري الموسم الماضي حيث فاز ذهابا بنتيجة تاريخية بأربعة أهداف لهدف، وهُزم إيابا بهدف مقابل لا شيء.

وبذلك يكون واجه حسام حسن الأهلي 12 مرة فاز في ثلاث مباريات، وهُزم في أربع مواجهات، وتعادل خمس مرات.