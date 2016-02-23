وليد صلاح الدين: كيف يتجاوز مارتن يول أزمة بيسيرو؟ معايشة زيزو 6 مباريات

يواجه المدرب الهولندي مارتن يول الذي اقترب بقوة من التعاقد مع النادي الأهلي أزمة عانى منها سلفه جوزيه بيسيرو تتمثل في التعرف على قدرات اللاعبين، إلا أن وليد صلاح الدين طرح فكرة للتحايل على هذه المشكلة على حد تعبيره.

وتحدث وليد صلاح عبر إذاعة "ميجا إف إم" قائلا:"بالفعل مارتن يول مهدد بأزمة التعرف على قدرات اللاعبين، ومن الخطأ أن يتولى المهمة مباشرة".

وأضاف"الحل يكمن في أن يتابع الفريق 6 مباريات تحت قيادة عبد العزيز عبد الشافي".

وواصل"بيسيرو عند توليه المسؤولية مباشرة، وجد صالح جمعة وزنه زائد، ورمضان صبحي لا يدافع".

وأتم"لذا فاجأنا بيسيرو بتغيير مراكز بعض اللاعبين مثل إشراك حسام غالي وجون أنطوي جناحين أيمن وأيسر".