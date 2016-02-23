الممثلة رشا إبراهيم من ضحايا انفجارات حمص وحالتها حرجة

أصيبت الممثلة السورية رشا إبراهيم جراء التفجيرين الإرهابيين اللذين ضربا حي الزهراء في مدينة حمص السورية .

وبحسب مصادر خاصة لـ " سيدتي نت " فإن الممثلة السورية رشا ابراهيم في حالة صحية حرجة جداً وقد خضعت لعملية جراحية أمس في أحد مستشفيات حمص عقب إصابتها ولكن حالتها لا تزال خطرة جداً وهي موجودة في قسم العناية المركزة .

وكانت رشا أصيبت مرتين بحادثي سير على الطريق الدولي دمشق – حمص خلال سفرها لزيارة أهلها قبل عامين وأجرت العديد من العمليات الجراحية .

وكانت رشا قد انتهت قبل يومين من تصوير إحدى ثلاثيات "مدرسة الحب" مع المخرج صفوان نعمو، وسافرت إلى مدينة حمص مسقط رأسها لتتعرض للإصابة أمس .