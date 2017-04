بالتفاصيل..هذا ما جرى في حفل بلاتينوم ريكوردز" في دبي

التقى نجوم المغنى والطرب والفن في الحفل السنوي الجامع الذي أقامته شركة "بلاتينوم ريكوردز" للإنتاج والتوزيع الموسيقي، بالتعاون مع شريكيها الإستراتيجيّين "ميدان شوبا" و"جاكوار الشرق الأوسط"، إلى جانب وجوه وضيوف "مجموعة MBC"، التي تنضوي شركة "بلاتيوم ريكوردز" تحت مظلّتها.. بالإضافة إلى حشد من أهل الصحافة والإعلام، الذين قدموا من عدد من الدول العربية للمناسبة.

بعد أن جرى تأجيل حفل شركة "بلاتينوم ريكوردز"، الذي رفع شعار "فن الأداء" – "The Art of Performance" 3 أيام، بسبب سوء الأحوال الجوية، أعادت الشركة إطلاق الحفل "الأضخم" في تاريخها، تحت عنوان "The Show Must Go On"، أو "ويستمر الحفل"، بحضور 10 من نجومها القدامى والجدد.

أحيا الحفل 10 من نجوم "بلاتينوم ريكوردز" على وقع موسيقى حيّة، عزفتها فرقة ضخمة قوامها 70 عازفاً وعازفة من المحترفين، قدموا من بيروت وكييف وبوخارست، بقيادة المايسترو والموزع والمؤلف الموسيقي ميشيل فاضل، إلى جانب 10 من ضاربي الإيقاعات الخليجية المتخصّصين، ناهيك من 20 راقصاً وراقصة عالميين، جاؤوا إلى دبي لتقديم العروض البصرية المبهرة، التي رافقت الوصلات الغنائية، بحضور 400 ضيف وضيفة لبّوا دعوة "بلاتيوم ريكوردز".

وعلم "سيدتي نت" من مصادر خاصّة أنه بعد تأجيل الحفل من يوم الخميس إلى الأحد، لم يعارض أحد من الفنانين الذين كانوا موجودين البقاء في دبي، إذ مكث ملحم زين وكارول سماحة في الفندق، فيما بقي كاظم في منزله في دبي، في وقت غادرت أحلام الفندق و دبي، ثم عادت إليها، لأنها كانت مرتبطة بزفاف في قطر. لكن الشخص الوحيد الذي لم يستطع البقاء في دبي فكان محبوب العرب محمد عساف.

وبحسب المعلومات، فلو تمّ تأجيل الحفل لكانت هناك خسائر ستتكبّدها الشركة، إلا أن الفكرة كانت أن الحفل كان برعاية شركاء كبار، هم أنفسهم الذين فرضوا أن يكون هناك مشاركة لـ10 نجوم لا أكثر ولا أقلّ".

وفي معلومات لـ"سيدتي نت" أن الفنانة كارول سماحة ستمضي مع "بلاتينوم ريكوردز"، فيما ملحم زين قد وقّع عقده مع الشركة، مثل كاظم الساهر أيضاً، بينما عبد الفتاح جرييني كان قد فسخ عقده منذ فترة مع الشركة، وعاد من جديد إلى كنفها. وأدّى جرييني أغنيتين أشعرتا الحضور بالملل، بعد أن تأخّر الحفل عن موعده قرابة الساعتين.

بعدها، قدّمت لوجين عمران شقيقتها أسيل، من دون أن تؤدي هذه الأخيرة أيّ أغنية. وبحسب المعلومات، لم تكن أسيل جاهزة للغناء، واكتفت فقط بإلقاء كلمة، ومازحتها لوجين بالقول: "إن شاء الله لا تعذبين "بلاتينوم" بعد عودتك لها".

في تمام الساعة الحادية عشرة، بدأ الضيوف الموجودون بتناول الطعام، وقدّم الفنانون الكبار أغنياتهم. وبعد حوالى الربع ساعة، صعدت أسماء المنور، التي حلّت بديلاً من عساف بعد تغيّبه، ولم يكن اسمها مطروحاً ضمن الفنانين العشرة، فتفاجأ الجميع بحضورها في اللحظات الأخيرة. فهل هناك مشروع توقيع مع "بلاتينوم ريكوردز"؟.

أحلام "الملكة المدلّلة"

شعر الجميع في الحفل حسب المصادر أيضاً بأن أحلام كانت المدللة وحظيت باهتمام كبير من قبل مدير الشركة تيمور، الذي وصفها بالـ"الملكة"، خصوصاً في مقدّمته المطوّلة عنها، فكان هذا الأمر واضحاً للجميع، واستحوذت على الضجّة الكبيرة من الحفل الذي أقيم.

كما حضر الحفل وجوه ومدراء "مجموعة MBC" ومذيعاتها اللواتي تناوبن على تقديم فقرات الحفل ووصلاته الفنية. كما حضر الحفل عدد من "فريق صنّاع الموسيقى" في "بلاتينيوم ريكوردز"، الذي أُعلن تشكيله في العام الماضي كمبادرةٍ هي الأولى من نوعها في المنطقة.

ضمّ الحضور كلاً من الملحن والموزّع الموسيقي ميشيل فاضل، والملحن والمغني والمنتج الموسيقي فايز السعيد، والشاعر أمير طعيمة، والموزع والمنتج الموسيقي هادي شرارة، والشاعر نزار فرنسيس، والشاعر علي الخوار، وجلال الحمداوي.

من جانبه، قال مدير عام شركة "بلاتينوم ريكوردز" تيمور مرمرشي في كلمةٍ ألقاها على هامش الحفل: "أردنا الليلة أن نُبيّن كيف يمكن للموسيقى العربية أن تُقدَّم حيةً للجمهور، ضمن إطارٍ سمعي وبصريٍ متميز، يرقى إلى مصاف العالمية لناحية القيمة الإنتاجية للعروض الحيّة، التي يتميّز كل واحدٍ منها بطابعٍ وطبيعةٍ وشكلٍ وأداءٍ مُختلفٍ عن الآخر."

وأضاف مرمرشي: "أقول بكل تواضع إنني في غاية الفخر بما قدّمَته "بلاتنيوم ريكوردز" خلال العام المنصرم من إنتاجاتٍ ناجحة كان لها شرف حيازة الصدارة في قطاع الإصدارات الموسيقية في المنطقة. واليوم، نشهد انضمام نجوم جدد لعائلة "بلاتينوم"، فضلاً عن استمرار استثمارنا في مواهب شابة نثق بقدراتها ونمنحها ما تحتاجه من دعمٍ لإثبات نفسها في الساحة الفنية."

الجدير ذكره أن حفل "بلاتينوم ريكوردز" السنوي يأتي بالتعاون مع "مجموعة محمد هلال"، و" باب الشمس" ، وفندق "أوبوري".

