تبرّع تايلور سويفت بـ 250 ألف يورو للمغنية كيشا

تبرّعت تايلور سويفت Taylor Swift بمبلغ 250 ألف يورو لزميلتها كيشا Kesha يوم أمس الأحد لمساعدتها في تمويل معركتها، التي تخوضها للخروج من عقدها الفني مع الدكتور لوقا Dr. Luke الذي كانت قد اتهمته المغنية باغتصابها.

تعرّضت تايلور Taylor لهجوم من قبل المغنية ديمي لوفاتو Demi Lovato، على الرغم من الهدية الضخمة، والسبب عدم التحدث علناً عن هذه القضية، ما يدلّ على أن التبرّع لم يكن سوى لتعزيز اسمها، حسب تغريدات لوفاتو Lovato.

وجاءت فورة غضب لوفاتو Lovato، بعد تغريدة والدة كيشا Kesha، بيبي سيبرت Pepe Sebert، وشكرها المغنية التي حازت على جوائز غرامي قبل أيام علناً على تبرّعها السخيّ، فوجدت المغنية نفسها تدخل ضمن حرب كلامية مع فانز سويفت Swift لتهجّمها على نجمتهم.

وكُتب على حساب أنشىء على تويتر تحت عنوان proudofswift أن ديمي Demi حوّلت الأنظار عن قضية كيشا Kesha الحقيقية، ووضعتها في إطار المنافسة، ما كشف حقيقة شخصيتها.

ونفت كاتبة الأغاني أن تكون قد قامت باستخدام مصيبة كيشا Kesha كمنصة للحديث عن نفسها. وجاءت هذه التصريحات من ديمي Demi عبر مشاركتها بـ 10 تغريدات يوم أمس الأحد، تحدثت فيها عن الطريقة التي يتمّ بها التعامل مع قضايا النساء المؤلمة .

وفي إطار قضية كيشا Kesha، بكت المغنية في المحكمة يوم الجمعة عندما ردّ القاضي دعوتها للخروج من عقدها مع الدكتور لوقا Dr. Luke، الذي عمل مع فنانات كثيرات، أمثال بريتني سبيرز Britney Spears وكاتي بيري Katy Perry و نيكي ميناج Nicki Minaj. وأعلن القاضي في نيويورك أن على المغنية صاحبة الدعوة احترام عقدها مع شركة سوني، على الرغم من أنها ادعت على المنتج الدكتور لوقا بالاعتداء عليها جنسياً، بعدما أرغمها على تناول أقراص مخدّرة. وطالبت في الدعوى بعطل وضرر ووضع حدّ لعقدها الموسيقي الذي لا يزال صالحاً.

بدوره، اتهم المنتج الفني في شكوى مضادة رفعها في ولاية نيويورك المغنية ووالدتها ووكلاء أعمالها الجدد في شركة فيكتور بالقدح والذم وإبطال عقد بطريقة تعسفية، ونشر معلومات خاطئة عنه.

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