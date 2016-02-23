خنساء باطمة تتضامن مع ابنة عمها دنيا باطمة

نشرت خنساء باطمة، ابنة عم دنيا باطمة، فيديو لهذه الأخيرة، أثناء مشاركتها في برنامج "أراب أيدول"، وهي تغني لناس الغيوان، وكتبت تدوينة :"خير الكلام ما قل ودل و جل ولم يمل.. حب ! تقدير ! افتخار !". ووضعت في نهاية تعليقها هاشتاق #دنيا_باطمة.

وعبّرت الفنانة المغربية خنساء باطمة عن افتخارها الكبير بابنة عمّها الفنانة دنيا باطمة، التي تعيش وسط زوبعة إعلامية، بسبب "الحرب" القائمة بينها وبين شاعر لبناني، وصفها بـ"القردة".

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