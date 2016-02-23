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نيكول كيدمان أفضل ممثلة في حفل WhatsOnStage

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الإثنين 22-02-2016 21:26

تلقّت نيكول كيدمان Nicole Kidman في حياتها الفنية مجموعة من الجوائز عن أعمالها على الشاشة الفضية. ويبدو أنها وجدت اليوم مكاناً لجائزة جديدة في غرفة الجوائز خاصتها، عن عملها في المسرح، حيث أطلّت على مسرح Prince of Wales في لندن يوم أمس الأحد، في حفل توزيع جوائز WhatsOnStage، وحصدت جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسرحية Photograph 51.
خطفت النجمة العالمية الأنظار بإطلالتها البسيطة والساحرة في الحفل، حيث ارتدت فستاناً من تصميم Gucci، من قماش الشيفون باللون البيج والمطرّز بالورود الحمراء على الصدر، مع رسمة طائر على كتفها، نسّقته مع تسريحة شعر ومكياج تميزا بالأناقة.

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وعادت النجمة العالمية إلى المسرح في لندن في شهر سبتمبر/ أيلول الفائت لتجسّد دور العالمة البريطانية روزالند فرانكلين Rosalind Franklin في مسرحية Photograph 51؛ وذلك بعد 17 عاماً من ظهورها الأول على مسارح العاصمة البريطانية.
وتتناول مسرحية المؤلِفة آنا زيغلر Anna Ziegler قصّة Franklin التي ساهمت أبحاثها في اكتشاف التركيب الحلزوني المزدوج للحمض النووي في عام 1953.

 

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