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ديمة قندلفت : قلبي خفق لحب شجاع

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الإثنين 22-02-2016 21:34

بدأت النجمة السورية ديمة قندلفت تصوير أحد أدوار البطولة في مسلسل " أيام لا تنسى "، من تأليف فايزة علي، ومن إخراج أيمن زيدان، ومن إنتاج شركتي سيريانا و ABC.
وتجسدّ النجمة السوريّة ديمة قندلفت شخصية "دينا"، وهي صحافية، متحررة في أفكارها، مقبلة على الحياة، وصاحبة موقف، تعيش قصّة حب تمرّ عبرها بتطورّات، تدفعها إلى مراجعة خياراتها، والتحلّي بقدرٍ كبير من الواقعية، قبل أن يخفق قلبها مجدداً لحبِّ "شجاع" (محمد قنوع)، بالتوازي مع تغيّر مسار حياتها، تحت تأثير أحداث تمرّ بها مع أبيها العميد المتقاعد "خليل" (زهير عبد الكريم)، وزوجة أبيها وصديقتها "مرح" (عبير شمس الدين)؛ وتلك الأحداث ستكون مادّة روايتها الأولى، عن أيّام شهدتها بحلوها ومرّها.

 

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