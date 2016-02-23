الحالة الصحية لرشا إبراهيم إلى استقرار و ربما تنقل إلى دمشق غداً

قالت مصادر مواكبة للحالة الصحية للممثلة السورية الشابة رشا إبراهيم أن حالتها استقرت إلى حد كبير وأنها بوضع جيد جداً من الناحية الطيبة حالياً ومن الممكن أن يتم نقلها إلى دمشق غداً لاستكمال تعافيها في مشافي العاصمة السورية .

وكانت رشا قد أصيب جراء التفجيرين الارهابيين اللذين ضربا حي الزهراء في مدينة حمص وسط سوريا وهي مسقط رأس رشا وذلك خلال تواجدها لزيارة أهلها بعد انتهاء من تصوير مشاهدها في إحدى ثلاثيات مسلسل " مدرسة الحب " للمخرج صفوان نعمو .

وبحسب بعض زملاء رشا فإنها كانت تتحدث للمثلتين القديرتين أنطوانيت نجيب و فاتن شاهين خلال تصوير ثلاثيتها في مسلسل مدرسة الحب قبل يومين من إصابتها بالتفجير الارهابي عن الحالة الصحية السيئة التي مرت بها بعد الحادث الأليم الذي تعرضت له على طريق دمشق – حمص قبل عامين وخضوعها لعلاجات وعمليات جراحية وما رافق لك من حالة نفسية سيئة .

كما اخبرت رشا زميلاتها بأنه أصبح عندها خوف شديد من السفر على هذا الطريق وبقيت عامين دون سفر إلا أنها مؤخراً قررت أن تتجاوز حالة الخوف هذه وأنه لن يحصل إلا ما كتب الله .

أسرة سيدتي نت تتمنى للمثلة السورية رشا إبراهيم الشفاء العاجل و طول العمر .

الممثلة رشا إبراهيم من ضحايا انفجارات حمص وحالتها حرجة