محافظ الشرقية يسمح بتركيب عدادت الكهرباء "الكودية" للعقارات المخالفة

وافق اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، على تركيب العدادات الكودية ( الكهرباء – المياه ) للعقارات المخالفة مع حفظ حق الدولة فى تحرير العقد على أن يتم التركيب من خلال مديرية الكهرباء أو شركة المياه ويمنع تعامل المحليات مع المواطنين المخالفين فى هذا الشأن .

وأشار إلى أن التصريح الخاص بأعمال الحفر لتركيب كشك كهرباء أو توصيل المياه يستخرج من المحليات لصالح شركة الكهرباء او المياه وبذلك يكون التعامل بين جهة حكومية إلى جهة حكومية أخرى بعيداً عن التعامل مع المواطنين المخالفين .

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى اليوم برئاسة محافظ الشرقية وحضور اللواء سامى سيدهم نائب المحافظ وفخري عبد العزيز السكرتير العام المساعد ومديرى المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

ونبه المحافظ على التأكد من تعظيم رسوم تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة وتحصيل الفواتير الشهرية مع إضافة رسوم النظافة عليها .

واعلن اللواء خالد سعيد، عن توفر عدد " 166"، قطعة أرض داخل نطاق المحافظة تصلح لإقامة مدارس عليها وتم إعداد بيان كامل بأماكنها وإرسالها لوزير التربية والتعليم بغرض إقامة مدارس عليها لخدمة أبناء المحافظة ولتساهم فى القضاء على نظام الفترتين بها وتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول الدراسية .

وكلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بحصر كافة الاراضي بنطاق دائرة المحافظة والتى تصلح لإقامة مدارس عليها على مساحة 8 آلاف متر للإستفادة من المشروع المصري اليابانى المشترك والذى يقوم على منحة مقدمة من الجانب اليابانى لبناء ألف مدرسة علي مستوى الجمهورية بمواصفات وقياسات معينة .

كما وجه، انذار شديد اللهجة لرئيس حى ثانى الزقازيق لتدنى مستوى النظافة وارتفاع نسب الإشغالات وانتشار الباعة الجائلين بالشوارع .

وأمهل المحافظ رئيس الحي مهلة لرفع مستوى منظومة النظافة والتصدى للإشغالات لفتح الشارع امام حركة السيارات وعبور المواطنين مؤكداً ان معيار التقييم بالنسبة لمراكز المدن والاحياء ياتى فى مقدمتها تحسين مستوى النظافة .