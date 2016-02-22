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أسر الأمناء المحبوسين يقضون الليلة الأولى لاعتصامهم أمام مديرية أمن الشرقية

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أسر الأمناء المحبوسين يقضون الليلة الأولى لاعتصامهم أمام مديرية أمن الشرقية أسر الأمناء المحبوسين يقضون الليلة الأولى لاعتصامهم أمام مديرية أمن الشرقية
تقضى زوجات أمناء الشرطة المقبوض عليهم أمام مدينة الإنتاج الإعلامى، ليلتهم الأولى لاعتصامهن أمام مبنى مديرية أمن الشرقية؛ حيث افترشن سلالم المديرية، للمطالبة بإعلان أماكن احتجاز أزواجهن.

وقالت جيهان حمدى، زوجة رئيس ائتلاف أمناء الشرطة بالشرقية، الأمين منصور أبو جبل، إنها مستمرة في الاعتصام لحين معرفة مكان احتجاز زوجها، المقبوض عليه أمام مدينة الإنتاج الإعلامى، يوم السبت الماضى.

وأضافت جيهان، في تصريح صحفي خاص، اليوم الاثنين، أن زوجات المحتجزين السبعة، وأسرهم وأهاليهم من كبار وعجائز، قرروا المبيت أمام مديرية أمن الشرقية، ولن يتركوا أماكنهم حتى معرفة أماكن احتجاز الأمناء.

وأوضحت زوجة أبو جبل، أن المعتصمين ناشدوا مدير أمن الشرقية، اللواء حسن سيف، بالنزول إليهم والتحدث معه وإخبارهم عن أماكن احتجاز الأمناء، ولكن مدير الأمن، لم يستجب لطلباتهم حتى الآن، على حد تعبيرها.

وناشدت زوجات الأمناء، وزير الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفار، بالتدخل لإعلان مكان احتجاز أزواجهن، واللذين تم إلقاء القبض عليهم أمام مدينة الإنتاج الإعلامى، يوم السبت الماضى.

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مصر 365