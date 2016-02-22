بالصور.. "ثقافة الإسماعيلية" تنظم ندوة عن النحات الراحل محمود مختار

نظم فرع ثقافة الإسماعيلية التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الباحث سعيد الهمشرى، ندوة عن النحت والفنان المصرى الكبير محمود مختار وإدارة الندوة الفنان محمد النادى والفنان محمد ربيع، وذلك مساء اليوم الاثنين بالمرسم الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلية.

وتحدث الفنان محمد النادى حول مولد الفنان محمود مختار10 مايو 1891 وهو أحد الفنانين الرواد القلائل فى فن النحت وصاحب تمثال نهضة مصر الشهير وله متحف باسمه قائم إلى الآن، متحف الفنان محمود مختار الذى يعد قبلة لدارسى الفنون فى مصر وشاهدا على فترة تاريخية وسياسية هامة.

وقال ماهر كمال مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية، إن الهدف من هذه الندوات تعريف الجيل الجديد بأبرز الفناين التشكيليين على مر العصور.

وأوضح الفنان محمد ربيع، أن أبرز إنجازات محمود مختار الفنية هو إنشاء مدرسة الفنون الجميلة العليا، وكما شارك فى إيفاد البعثات الفنية للخارج، كما اشترك فى عدة معارض خارجية بأعمال فنية لاقت نجاحا عظيما، وأقام معرضا خاصا لأعماله فى باريس عام 1930، وكان ذلك المعرض سبباً فى التعريف بالمدرسة المصرية الحديثة فى الفن وسجلت مولدها أمام نقاد الفن العالميين.

ومن أهم أعماله نهضة مصر، ابن البلد، الحزن، بنت الشلال، زوجة شيخ البلد، سعد زغلول، حارس الحقول، حاملات الجرار، الفلاحة، نحو نهر النيل، كاتمة الأسرار.



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