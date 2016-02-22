«عمرو أديب» مهاجمًا «مرتضى منصور»: ما تيجي «راجل» لـ«راجل»

هاجم الإعلامي عمرو أديب، المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك ، بعد دعوته لإيقاف برنامجه «القاهرة اليوم»، المذاع على قناة «اليوم»، قائلًا: «مرتضى منصور عاوز يقفل البرنامج، ويكسر الاستوديو، قبل حلقة أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لنادي الزمالك والمقررة يوم الاثنين المقبل.

وأضاف «أديب»، خلال برنامجه: «مرتضى عاوز يقفل البرنامج عشان هنستضيف ميدو، لا ده إحنا رجالة واتربينا تربية رجالة، ده أنت كنت تحت السرير أيام ما كان حازم أبوإسماعيل محاصر المدينة»، متابعا: «الناس كلها عارفة مين اللي كان بيحميك وقتها، وكنت فين، لو راجل توريني هتعمل إيه».

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