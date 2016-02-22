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صائب عريقات يصل القاهرة للقاء عددًا من المسئولين

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صائب عريقات يصل القاهرة للقاء عددًا من المسئولين صائب عريقات يصل القاهرة للقاء عددًا من المسئولين

 

الدكتور صائب عريقات – أرشيفية

وصل الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين على رأس وفد، مطار القاهرة الدولي، قادمًا من رام الله عن طريق الأردن في زيارة للبلاد للقاء عدد من المسئولين لبحث أخر تطورات الأوضاع في القضية الفلسطينية.

صرحت مصاد أمنية بالمطار أن عريقات وصل على الطائرة الأردنية القادمة من عمان، ومن المقرر أن يلتقي عريقات الذي وصل على رأس وفد يضم 12 مسئولًا مع عدد من المسئولين من بينهم وزير الخارجية سامح شكري، لبحث آخر التطورات الفلسطينية على ضوء الجهود الحالية لتحقيق المصالحة الفلسطينية واستئناف عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل. وتم إنهاء إجراءات وصوله باستراحة كبار الزوار بالمطار.

 

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