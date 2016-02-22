ياسر عبد العزيز: الإعلام المصري أصبح «أزمة» في حد ذاته.. و«يفقد» ثقة جمهوره

قال ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي والكاتب الصحفي، إن الإعلام المصري أصبح أزمة في حد ذاته، بالإضافة إلى أنه يصنع العديد من الأزمات، ويفجر الكثير من المشكلات.

وأضاف «عبد العزيز»، خلال لقاء له ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن تركيز معظم وسائل الإعلام المصرية الخاصة على القضايا الهامشية، و”التافهة”، و نقل المُشاجرات، واستخدام اللغة “البذيئة”، وتجاهل القضايا المهمة يفقد الجمهور الثقة في وسائل الإعلام الوطنية.

وأردف عبد العزيز: ‘‘وسائل الإعلام المملوكة للدولة لم تتورط كثيرًا في أنماط أداء “مبتذلة”، إلا أنها في الوقت نفسه تشهد تراجعًا في قدرتها التنافسية.

> وطالب عبد العزيز وسائل الإعلام المصرية بضرورة الالتزام بالمعايير المهنية، والابتعاد عن المُمارسات الحادة، والمُنفلتة حتى تستعيد ثقة الجمهور.