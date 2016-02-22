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وزير الداخلية اللبناني يصل القاهرة على رأس وفد

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وزير الداخلية اللبناني يصل القاهرة على رأس وفد وزير الداخلية اللبناني يصل القاهرة على رأس وفد

نهاد مشنوق وزير الداخلية اللبناني – أرشيفية

وصل نهاد مشنوق وزير الداخلية اللبناني، مطار القاهرة الدولي، قادمًا على رأس وفد بطائرة خاصة من بيروت، في زيارة لمصر تستغرق يومين يبحث خلالها آخر التطورات في لبنان على ضوء قرار بوقف دعم الجيش اللبناني.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار أن «المشنوق»، سوف يلتقي خلال زيارته مع كبار المسئولين لبحث آخر التطورات في لبنان على ضوء اجتماع اللبنانية الأخير، والذي أكدت خلاله تمسكها بالاجماع العربي في القضايا المشتركة، وحرصها على تصويب العلاقة بين لبنان وأشقائه العرب وإزالة أي شوائب ظهرت في الآونة الأخيرة.

وأضافت المصادر أنه تم إنهاء إجراءات وصول وزير الداخلية اللبناني باستراحة كبار الزوار بالمطار.

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