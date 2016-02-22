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البيت الأبيض: أوباما وبوتين يبحثان وقف القتال فى سوريا

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البيت الأبيض: أوباما وبوتين يبحثان وقف القتال فى سوريا البيت الأبيض: أوباما وبوتين يبحثان وقف القتال فى سوريا
قال البيت الأبيض اليوم الاثنين أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما اتصل بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين بناء على طلبه لبحث وقف الأعمال القتالية فى سوريا.

وقال جوش ايرنست المتحدث باسم البيت الأبيض فى إفادة يومية للصحفيين أن الخطوة -وإن كان من الصعب تنفيذها- توفر "فرصة سانحة" والولايات المتحدة ستحاول انتهازها.

وجاءت التصريحات بعد إعلان فى وقت سابق اليوم أن الولايات المتحدة وروسيا خططتا لوقف للأعمال القتالية فى سوريا لا ينطبق على تنظيم داعش أو جبهة النصرة ويبدأ سريانه يوم السبت.
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