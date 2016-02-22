مقتل وإصابة أربعة جنود بالقوات الخاصة الليبية جراء انفجار لغم أرضى

>لقى جنديان بالقوات الخاصة الليبية " الصاعقة" مصرعهما وأصيب أثنان أخرون ، جراء انفجار لغم أرضى بمحور الليثى ببنغازى.

وقال الناطق الرسمى للقوات الخاصة الليبية،العقيد ميلود الزوي،فى تصريح مساء اليوم الاثنين،لوكالة أنباء الشرق الأوسط ،إن جنديين بقوات الصاعقة قتلا ،هما عتز محمد ورمضان مرسال ، وأصيب آخران،اثر انفجار لغم أرضى بمحور الليثى أثناء تقدم القوات الخاصة بالمحور.

وأضاف الزوى أن جثمانى الجنديين والجرحى نقلوا إلى مستشفى المدينة ، مضيفا أن الجرحى إصابتهم بين الخفيفة والمتوسطة،قدمت لهما الاسعافات الاولية ومازالا تحت الرعاية الطبية.

>ونوه الزوى بأن الوضع الأن هادئ بعد أن تقدمت قوات الجيش بكافة محاور القتال منذ بداية عملية "دم الشهيد" يوم السبت الماضي.

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