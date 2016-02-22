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أخبار سوريا اليوم.. ارتفاع ضحايا تفجيرات "السيدة زينب" بريف دمشق إلى 120 قتيلا

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أخبار سوريا اليوم.. ارتفاع ضحايا تفجيرات "السيدة زينب" بريف دمشق إلى 120 قتيلا أخبار سوريا اليوم.. ارتفاع ضحايا تفجيرات "السيدة زينب" بريف دمشق إلى 120 قتيلا
ركزت أخبار سوريا اليوم ، على ارتفاع حصيلة التفجيرات الثلاثة التى وقعت بمنطقة السيدة زينب فى ريف دمشق فى سوريا، بينما تناولت أخبار سوريا اليوم إدانة روسيا للهجمات الإرهابية، والاتفاق مع إيران على تبادل الزيارات لحل الأزمة السورية.

أخبار سوريا اليوم


>ارتفعت حصيلة التفجيرات الثلاثة التى وقعت بمنطقة السيدة زينب فى ريف دمشق فى سوريا، أمس الأحد، والتى تبناها تنظيم "داعش" الإرهابى، إلى 120 قتيلا، وذلك وفق ما قالت قناة العربية فى خبر عاجل. يشار إلى أن التفجيرات تأتى بعد نحو 20 يوما من مقتل 45 شخصا على الأقل وجرح 110 فى تفجير بحى السيدة زينب تبناه تنظيم "داعش"، كما تأتى تزامنا مع مساعى الدول الكبرى إلى إجلاس أطراف النزاع السورى إلى طاولة المفاوضات.

أخبار سوريا اليوم


>أعلنت المنظمة الأثورية الديمقراطية "مقرها الحسكة" شمال سوريا الاثنين، أن تنظيم داعش الإرهابى أطلق سراح المجموعة الأخيرة من المسيحيين الأشوريين الذى كانوا احتجزوا كرهائن العام الماضى.

كما عبرت وزارة الخارجية الروسية اليوم الإثنين عن إدانتها الشديدة لما وصفته بالهجمات الإرهابية الأخيرة فى سوريا وقالت إنها تهدف لإفساد جهود السلام.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، عن اتفاق مع الجانب الإيرانى على تبادل الزيارات من أجل مواصلة الحوار المكثف بشأن أزمة سوريا.

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