مدينة زايد تعلن استضافة مؤتمر"ليوا" الدولى لتكنولوجيا المياه مايو المقبل

تستضيف مدينة زايد بالإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 15 إلى 17 مايو المقبل، مؤتمر "ليوا" الدولى لتكنولوجيا المياه، وذلك برعاية الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبى فى المنطقة الغربية، بمشاركة مجموعة من صناع القرار فى شئون الثروة المائية من الإمارات والوطن العربى ودول العالم علاوة على خبراء وباحثون متخصصون فى مجال التقنيات الحديثة لمعالجة قضايا المياه باعتبارها أهم قضايا البشرية فى الحاضر والمستقبل.

وتم الإعلان عن المؤتمر خلال مؤتمر صحفى بحضور خليفة الطنيجى ممثلا لديوان ممثل الحاكم فى المنطقة الغربية، وناصر مفتاح الشامسى رئيس المؤتمر، والدكتور عبد الرحمن الشرهان رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر ومحمد عبد القادر الرمحى ممثلا لـ"مصدر"، وسلطان سالم المنصورى ممثل بلدية المنطقة الغربية والدكتور محمد عبد الحميد داوود ممثلا عن هيئة البيئة فى أبو ظبى والدكتورة اعتماد الأمرانى رئيسة اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر.

ويناقش مؤتمر ليوا الدولى لتكنولوجيا المياه قضايا المياه وتطبيقاتها فى ظل الحاجة المتجددة والدائمة إلى معالجة المشاكل الخطيرة المرتبطة بموارد المياه وجودتها، فى الوقت الذى تشير فيه البيانات الإحصائية إلى أن المياه العذبة لا تشكل سوى 3٪ فقط من مياه الأرض والواقع أن أكثر من ثلثى المياه العذبة على سطح الأرض ليست حتى سائلة بل مجمدة فى أنهار جليدية أو أنها ليست فى متناول الاستخدام البشرى.

وتنطلق فعاليات المؤتمر الدولى بمشاركة خبراء بقطاع المياه من مختلف بلدان العالم، حيث يتضمن جدول أعماله العديد من الموضوعات والقضايا المائية التى تعتلى إهتمامات القيادة الرشيدة فى دولة الإمارات العربية المتحدة فيما تناقش جلسات المؤتمر وعلى مدى ثلاثة أيام أكثر من 120 بحثاً متخصصاً فى تكنولوجيات المياه.

ويعد المؤتمر فرصة للحوار العلمى الجاد والعملى بين خبراء المياه ومقدمى الخدمات والشركاء بحيث يمكنهم عرض التوجهات الحالية التى يتم استخدامها فى مجال الصناعات المرتبطة بالمياه والمبادرات المستقبلية.

وتشتمل محاور المؤتمر على عدد من القضايا يتقدمها الماء المُنتج من النفط والغاز وأفضل التقنيات المتاحة حاليا وفى المستقبل ذات الصلة بمعالجة وإعادة استخدام الماء المُنتج.

كما يبحث الخبراء المشاركون التقنيات المبتكرة الحديثة لتحلية المياه وأحدث التقنيات المبتكرة لتحلية المياه التى تحدد مصير صناعة المياه والأمن المائى فى دول مجلس التعاون الخليجى وغيرها، وتسليط الضوء فى هذا المحور على خفض التكاليف واستهلاك الطاقة، والآثار البيئية المترتبة عن جعل تحلية المياه صناعة مستدامة، فضلاً عن مناقشة إدارة الطلب على المياه وأهم التجارب والخبرات المتعلقة بالاستخدام الأمثل والتقنيات الأنجع للحفاظ عليه سواء داخل البيوت أو فى قطاعى الصناعة والزراعة، كما ستتطرق المواضيع للتقنيات الحديثة المعتمدة فى الرى والإنتاج الفلاحى بُغية رفع كفاءة استخدام المياه فى الزراعة فى المناطق التى تعانى من شح المياه "القاحلة" وغيرها.

وتناقش جلسات المؤتمر إدارة المياه الجوفية وسبل مراقبة وتقييم واستكشاف أنظمة خزانات المياه الجوفية وتخزين المياه الجوفية وإنعاشها و إعادة حقن المياه الجوفية بالاعتماد على عدة أساليب بديلة من قبيل المياه المحلاة والمياه المعالجة.

ومن القضايا الرئيسية التى سيتم استعراضها خلال المؤتمر مفهوم العلاقة بين الماء والطاقة والغذاء وأهم الفرص المتاحة للعلوم والابتكارات لتحسين وتقوية العلاقة بين الماء والطاقة والغذاء، فضلاً عن الاستدامة والأساليب والأدوات و المقاييس والمؤشرات المطلوبة لتحديد استدامة المياه فضلاً عن التغير المناخى وارتفاع مستوى سطح البحر والنماذج القديمة والحالية والمتوقعة المتعلقة بالتغير المناخى وتقلباته وآثار ذلك على مصادر المياه.

وأشارت اللجنة المنظمة إلى أن مؤتمر ليوا الدولى لتكنولوجيا الميا فى مدينة زايد فى المنطقة الغربية يشكل منصة مثالية لمناقشة كيفية بناء مستقبل مستدام من خلال المحافظة على المياه وحفظ الموارد الطبيعية حيث يجمع الحدث مزودى الحلول والمستثمرين وصناع القرار فى الحكومة والشركاء التجاريين المحتملين والمستهلكين من القطاعين العام والخاص، كما يستضيف المؤتمر ممثلى الشركات العالمية العاملة فى قطاع تكنولويجا المياه ومعداتها، كما تعقد جلسات المؤتمر بحضور ومشاركة خبراء دوليون من ألمانيا وفرنسا وسنغافورا وامريكا وايطاليا وهولندا وعدد من الدول العربية والخليجية.