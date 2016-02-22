المعارضة السورية:الإلتزام بوقف إطلاق النار رهنا بوقف القصف ورفع الحصار

أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة مساء الاثنين أن الالتزام بوقف اطلاق النار فى سوريا "سيكون مرهونا بوقف القصف الجوى والمدفعى وفك الحصار عن المدن".

وأفاد بيان صادر عن هذه الهيئة فى ختام اجتماعها فى الرياض "ان الالتزام بالهدنة سيكون مرهوناً بتحقيق التعهدات الأممية (...) التى تنص على فك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة، وتمكين الوكالات الإنسانية من توصيل المساعدات لجميع من هم فى حاجة إليها، والإفراج عن جميع المعتقلين، ووقف عمليات القصف الجوى والمدفعى".

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