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منع الصحفيين من التواجد بدار القضاء العالي بعد احتجاز قاضٍ

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منع الصحفيين من التواجد بدار القضاء العالي بعد احتجاز قاضٍ منع الصحفيين من التواجد بدار القضاء العالي بعد احتجاز قاضٍ

أرشيفية

قامت قوات الأمن المكلفة بتأمين مبنى دار القضاء العالي، بوسط البلد، بمنع الصحفيين من دخول المبنى، عقب واقعة احتجاز المستشار أمير عوض، أثناء نظر محاكمته في القضية المتهم فيها بالتوقيع على بيان رابعة، والتحفظ عليه بقرار من مجلس التأديب الأعلى للقضاة.

وقالت قوات الأمن أنها تلقت تعليمات بمنع دخول أي صحفي أو وسيلة إعلامية إلى المبنى، الذي يشهد حالة من التوتر والمشاحنات والغضب لدى قضاة البيان، الذين كانت تنظر جلسة طعونهم على قرار إحالتهم للمعاش.

وكان رئيس مجلس تأديب القضاة أحمد جمال الدين عبداللطيف، أصدر قرارا لقوات أمن دار القضاء باحتجاز القاضي أمير عوض، بعد أن اعترض على قرار تأجيل القضية للغد نظرا لسفره لمدينة المنصورة.

وكلف بانتداب وكيل النائب العام، للتحقيق معه في الواقعة التي اعتبرها المجلس إهانة لرئيس مجلس القضاء الأعلى، وتجري التحقيقات حاليا مع القاضي بدار القضاء العالي بوسط البلد.

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