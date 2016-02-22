القبض على 66 هاربًا من تنفيذ أحكام بمطار القاهرة

تمكنت مباحث مطار القاهرة الدولي من ضبط 66 هاربًا من تنفيذ أحكام خلال حملة مفاجئة بصالات السفر والوصول وأكمنة المطار استمرت حوالي 24 ساعة لضبط الخارجين على القانون.

صرحت مصادر أمنية بالمطار أنه بناء على تعليمات اللواء فهمي مجاهد مساعد مدير أمن المطار، بالقيام بحملات يومية مفاجئة على جميع صالات السفر والوصول ومن خلال أكمنة المطار، تمكنت سلطات الأمن تحت إشراف العميد محمد صلاح رئيس مباحث المطار من ضبط 66 هاربًا من تنفيذ أحكام مختلفة ما بين نصب وسرقة وغيرها.

وأشار المصدر إلى أن اللواء عبد الناصر حامد، مدير مباحث المطار، أمر بإتخاذ الإجراءات القانونية معهم وإحالتهم إلى النيابة لإتخاذ الإجراءات القانونية معهم.