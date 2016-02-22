مديرية التضامن بالشرقية تعلن البدء فى تطبيق برنامج "تكافل وكرامة"

شدد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، على مدير مديرية التضامن الاجتماعى، بحل جميع الجمعيات الأهلية غير القانونية والتى تعمل بدون ترخيص وغير مشهرة بمديرية التضامن الاجتماعى، مؤكدا على ضرورة توعية المواطنين وتعريفهم بالدور الذى تقدمه إدارة التضامن الاجتماعى على مستوى المحافظة.

وأعلن المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذى المصغر اليوم الاثنين، أن مديرية التضامن الاجتماعى خلال الفترة القادمة ستطبق برنامج ( تكافل وكرامة ) والذى يستهدف تقديم الدعم للأسر الفقيرة التى ليس لها مورد دخل أو دخلها لا يكفى بشرط أن يكون لديها أطفال ليصرف لكل طفل فى المرحلة الابتدائية مبلغ 60 جنيها والمرحلة الإعدادية مبلغ 80 جنيها والمرحلة الثانوية مبلغ 100 جنيه ويصرف للأسرة مبلغ 325 جنيها شهريا.

كما يستهدف البرنامج تقديم الدعم والرعاية لكبار السن والمعاقين بتقديم مبلغ 350 جنيه شهريا لتوفير حياة كريمة لهم، ويكون الصرف عن طريق البنوك من خلال فيزا مخصصة لكل مستحق.

وأشار مدير مديرية التضامن الاجتماعى إلى أن البرنامج تكافل وكرامة مطبق بعدد 6 محافظات.