شركة المياه بشمال سيناء تنتهى من سحب مياه الأمطار من شوارع العريش

نجح قطاع شركة المياه والصرف الصحى بشمال سيناء، فى التخلص من كافة التجمعات والبرك التى كونتها مياه الأمطار بمدينة العريش، وتسببت فى اغلاق شوارع وحصار منازل وتعطل العمل فى 45 محطة تابعة للشركة بسبب انقطاع الكهرباء.

وقال المهندس "ياسر العمارى"، مسئول المتابعه بقطاع المياه والصرف بشمال سيناء، ن مدينة العريش تعرضت لسقوط الأمطار بغزارة شديده تسبب في قطع الكهرباء على جميع محطات الصرف الصحي " 45 محطة"، مما تسبب في ارتفاع مناسيب المياه في المحطات، وعليه تم البدء في العمل فورا منذ الساعه 4.30 فجرا رغم حظر التجوال، وتم طلب دعم سيارة ومعدات من بئر العبد والشركة بالقنطره، وتشغيل المولدات في المحطات الرئيسيه، لأستيعاب المياه جزئيا، وتم الان الانتهاء من نزح كميات كبيره جدا من المياه بالشوارع وفتح الطرق.

اضاف " العمارى " ان المعدات فريق العمل تكون من 30 موظف يعملون على 30ماكينة غاطس، 7 ماكينه كوبوتا، 3 سيارات كسح صرف سعة 10م3، 2 سياره كسح صرف سعة 4 م3، 4سياره ركوب لنقل المعدات والعمالة، وجميع المحطات فى حالة استنفار وبها ورديات تعمل على مدار الساعة.

>وعادت الحركة لطبيعتها بشوارع مدينة العريش مساء اليوم بعد استقرار الأحوال الجوية وتوقف هطول المطر.

وقال أهالى بمناطق الشيخ زويد ورفح ان الأمطار تجدد سقوطها فى مناطقهم ليلا وسقطت بكميات غزيرة، ولاتزال المدينة تتواجد بها برك مياه تعيق الحركة.

من جانبة أكد " نصرالله محمد " رئيس مدينة نخل ، ان مناطق وسط سيناء لم تشهد سيول وسقطت بها أمطار بكميات محدودة، وأن كافة الجهات المسئولة فى مدينة نخل فى حالة استعداد تحسبا لحدوث سيول.



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