ندوة إعلامية عن ترويج وتنشيط السياحة الداخلية في الوادي الجديد‎

يواصل مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد، وبالتنسيق مع التربية والتعليم، تنفيذ خطة البرامج الإعلامية بالمركز، حيث يعقد غدًا الثلاثاء، ندوة إعلامية بمدرسة السادات الثانوية للبنين بالخارجة، بعنوان الترويج السياحي وتنشيط السياحة الداخلية، صرح بذلك السيد منصور سعيد مدير مركز النيل للإعلام بالمحافظة.

وقال إن الندوة يحاضر فيها إبراهيم حسن مدير السياحة، والتي تأتي ضمن الحملة الإعلامية التي ينفذها إعلام الوادي الجديد للتوعية بأهمية تنشيط السياحة الداخلية والخارجية، والتي تعد أحد اهم ركائز تنمية الاقتصاد المصري.