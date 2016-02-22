‏المحافظ يوجه بسرعة إصلاح الأعطال الخاصة بالأبار العميقة والسطحية في شمال سيناء

وجه اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، بسرعة إصلاح الأعطال الخاصة بالأبار العميقة والسطحية بمراكز العريش ورفح والشيخ زويد والحسنة ونخل بوسط سيناء، بالتنسيق بين مديرية الري والموراد المائية ومجالس المدن.

وأكد المحافظ خلال المؤتمر الذي عقد برئاسته، وبحضور اللواء محمد السعدني، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء مجالس المدن ومدير عام الموارد المائية، ورئيس منطقة تعمير شمال سيناء ورئيس قطاع الكهرباء ومدير عام مديرية الزراعة، ومدير عام إدارة بناء وتنمية القرية بالديوان العام، لمناقشة موقف 14 بئر مياه تم تنفيذها بواسطة القوات المسلحة، على إتخاذ إجراءات عاجلة لتحديد زمامات تلك الآبار وإصدار العقود للمستفيدين بالتنسيق بين إدارة بناء وتنمية القرية ومجالس المدن.

وأشار «حرحور»، إلى قيام منطقة تعمير شمال سيناء بسرعة اصلاح بئري سيل العدام وبئر جريد بمركز نخل، وإقامة تجمعات تنموية حولهما، بجانب قيام مديرية الزراعة بتحليل المياه والتربة بزمام بئر الكيلو 61 بمركز الحسنة.

وأعلن أن 11 بئر عميق من بينها 5 آبار بمركز نخل وهي”الرواق – النسيلة – طوال الحاج – سيل العدام – بئر جريد” و6 آخرين بمركز الحسنة وهي”بئر الكيلو 61 – المطلة بالجفجافة – العروسية – بئر المقضبة – أبو مرعي بالقصيمة – القصيمة” بجانب 3 آبار سطحية وهي بئر بقرية الميدان بالعريش، وبئر بقرية المهدية برفح، وبئر بقرية التومة بالشيخ زويد”.‏