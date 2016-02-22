إعادة طفل بعد 3 أيام من اختطافه وطلب فدية 2.6 مليون جنيه بكفر الشيخ

تمكنت مباحث كفر الشيخ تحت إشراف اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، من إعادة الطفل أحمد السيد إبراهيم محمد العوا 10 سنوات بالصف الرابع الابتدائى، لوالدته بعد اختطافه فى يوم 19 فبراير الجارى، دون الرضوخ لدفع فديه قدرها 2 مليون جنيه و600 ألف جنيه، وهى قيمة الأموال والفوائد والتى أودعها مختطفوه لدى والد الطفل الذى تم حبسه وآخرين فى قضية توظيف أموال، بالإضافة لفدية لإطلاق سراح الطفل المختطف.

تلقى اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتلقى مأمور مركز بيلا بلاغا من مها أحمد محمد السيد، تؤكد فيه اختطاف ابنها من قبل مجهولين يوم الجمعة 19 فبراير الحالى أثناء عودتها من قرية العالمية متجهة لمنزلها بقرية أبشان التابعة لمركز بيلا، مستقلة التوك توك.

وأضافت والدة الطفل المختطف، وأثناء سيرها فى طريق العودة فوجئت بسيارة يستقلها عدة أشخاص تقطع الطريق عليهم، وهددوها بالأسلحة البيضاء، واختطفوا طفلها أحمد السيد 10 سنوات وفروا هاربين.

ونظراً لخطورة القضية أمر اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن، وبرئاسة اللواء محمد عمار رئيس المباحث الجنائية، لكشف لغز اختطاف الطفل ووضع خطة لإعادته لوالدته.

ومن خلال وضع خطة محكمة والتحريات الأزمة تبين أن والد الطفل محبوس على ذمة قضية رقم 5526 جنايات لعام 2014م وآخرين فى قضايا نصب واحتيال لتوظيف أموال فى مقابل ربح ما بين 12 لـ20% واستولوا على الأموال ولم يعيدوها لأصحابها.

ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة ومتابعة الاتصالات بين الخاطفين ووالدة الطفل تبين أن الخاطفين من قرية سنبارا التابعة لمركز المحلة، كما تبين أنهما من الذين أودعوا أموالاً لدى والد الطفل لتوظيفها.

تم إلقاء القبض على أحد المتهمين "هشام .ع" واعترف على شريكه "علاء .ه.ى" وكلاهما من قرية سنبارا التابعة لمركز المحلة وبتضييق الخناق على الثانى ترك الطفل فى أحد طرق المحلة وبمتابعة مباحث كفر الشيخ تم إعادة الطفل لوالدته، دون أن رضوخ للخاطفين أو دفع أموال لهم، وتحرر المحضر رقم 4270 إدارى مركز بيلا وجار العرض على النيابة العامة.