ضبط ٦٦ هاربا من تنفيذ أحكام قضائية فى حملات بمطار القاهرة

تمكنت مباحث مطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، من ضبط ٦٦ هاربا من تنفيذ أحكام خلال حملة مفاجئة بصالات السفر والوصول وأكمنة المطار، استمرت ٢٤ ساعة لضبط الخارجين على القانون .

صرحت مصادر أمنية بالمطار، أنه بناء على تعليمات اللواء فهمى مجاهد، مساعد مدير أمن المطار، بالقيام بحملات يومية مفاجئة على جميع صالات السفر والوصول ومن خلال أكمنة المطار ، تمكنت سلطات الامن تحت إشراف العميد محمدصلاح رئيس مباحث المطار، من ضبط ٦٦ هاربا من تنفيذ أحكام مختلفة ما بين نصب وسرقة وغيرها.

وأشار المصدر إلى أن اللواء عبد الناصر حامد مدير مباحث المطار، أمر باتخاذ الاجراءات القانونية معهم وإحالتهم إلى النيابة .