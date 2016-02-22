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مصادر: قاضى "بيان رابعة" المحتجز متهم بإهانة هيئة قضائية

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مصادر: قاضى "بيان رابعة" المحتجز متهم بإهانة هيئة قضائية مصادر: قاضى "بيان رابعة" المحتجز متهم بإهانة هيئة قضائية
قالت مصادر قضائية، إن النيابة العامة بدأت التحقيقات الآن مع المستشار أمير عوض، أحد قضاة بيان رابعة، لاتهامه بإهانة هيئة قضائية يمثلها المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، رئيس المجلس الأعلى للتأديب.

وأوضحت المصادر فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن المستشار أحمد جمال الدين وجه اتهامات مباشرة للمستشار أمير عوض، بعد قيامه بدخول قاعة مجلس التأديب والتحدث بطريقة غير لائقة وعبارات استهزائية.

ومن جانب آخر، منعت الأجهزة الأمنية المكلفة بحراسة مبنى دار القضاء العالى، الصحفيين، ومندوبى وسائل الإعلام، من دخول المبنى، بزعم تلقيهم تعليمات بذلك، بالتزامن مع التحقيقات التى تباشرها النيابة.

كان المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، رئيس مجلس التأديب الأعلى للقضاة، أصدر قرارا بإحالة المستشار أمير عوض، أحد قضاة "بيان رابعة"، للتحقيق أثناء تواجده بدار القضاء العالى لحضور جلسة لنظر الطعن المقدم منه وعدد من القضاة.

وقرر رئيس مجلس التأديب الأعلى، إحالة القاضى للتحقيق أمام النياب العامة، وتم احتجازه من قبل قوات الأمن المكلفة بحراسة دار القضاء، داخل غرفة حرس المحكمة، وسط تشديدات مكثفة من قبل الشرطة.

يشار إلى أن مجلس تأديب القضاة، أصدر حكما ابتدائيا فى مارس 2014، بإحالة 31 قاضيا للمعاش، على خلفية اتهامهم بالتوقيع على بيان يرفض عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، من بينهم المستشار أمير عوض.

وقرر قضاة البيان التقدم بطعون أمام مجلس التأديب الأعلى، الذى ينظر القضية حتى الآن، وقرر استكمال سماع مرافعات القضاة بجلسة باكر الثلاثاء.


>التحقيق مع أحد قضاة بيان رابعة أثناء تواجده بدار القضاء

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