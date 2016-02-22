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نصائح للوقاية من تسوس الأسنان

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نصائح للوقاية من تسوس الأسنان نصائح للوقاية من تسوس الأسنان
العديد من الأمور التى يمكن للوالدين من خلالها مساعدة الأطفال على الاستمتاع مدى الحياة بصحة جيدة للأسنان واللثة.

وقدم الدكتور ستيفن ميشيل، مدير وحدة طب أسنان الأطفال فى جامعة ألاباما فى ولاية برمنجهام الأمريكية عدة نصائح نشرها مؤخرًا الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.

شملت النصائح الهادفة للحفاظ على الأسنان صحية عدة أمور منها اتباع نظام غذائى متوازن، والحد من الوجبات الخفيفة، وتنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط يوميًا وإجراء فحوصات الأسنان العادية كل 6 أشهر.
>وأوضح د.ميشيل أن تسوس الأسنان من أكثر الأمراض المزمنة المنتشرة بين الأطفال الأمريكيين، حيث يبلغ شيوعه أربع أضعاف الإصابة بالربو، لافتًا إلى أن تناول الكثير من المشروبات التى تحوى السكر الطبيعى أو المضاف إليها سكر يمكن أن تؤدى لتسوس الأسنان.

ونصح مدير وحدة طب أسنان الأطفال الأمريكى، بالاقتصار على تناول المشروبات ذات السعرات الحرارية العالية مرة أو اثنين فى الأسبوع، كما ينبغى تناول ثلاث وجبات متوازنة تحوى الفواكه والخضراوات والحبوب والبروتينات ومنتجات الألبان، وهذا سيقلل الحاجة لتناول وجبة خفيفة خلال النهار، وخفض مخاطر الإصابة بتسوس الأسنان.
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