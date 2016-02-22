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تخصيص 10 أفواج من رحلات «اعرف بلدك» إلى لأقصر وأسوان لشباب الوادي الجديد‎

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تخصيص 10 أفواج من رحلات «اعرف بلدك» إلى لأقصر وأسوان لشباب الوادي الجديد‎ تخصيص 10 أفواج من رحلات «اعرف بلدك» إلى لأقصر وأسوان لشباب الوادي الجديد‎

خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة – أرشيفية

 

وافق المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، على تخصيص 10 أفواج من رحلات “اعرف بلدك” للأقصر وأسوان لشباب محافظة الوادى الجديد، بمشاركة ألف شاب وفتاة من أبناء الوادي، وينطلق الفوج الأول من الرحلات غدًا الثلاثاء، حيث يشارك فى الفوج الواحد مائة شاب وفتاة، ويقيم المشاركون بالمدينة الشبابية الدولية بالطود بالأقصر والمدينة الشبابية بأسوان.

وتقوم وزارة الشباب والرياضة بوضع برنامج تثقيفي ترفيهي للشباب المشاركين يتيح لهم زيارة أبرز المعالم السياحية والأثرية بمحافظتي الأقصر وأسوان بما يعزز قيم الولاء والانتماء لديهم، وذلك في إطار رحلات “اعرف بلدك”، التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة لمختلف المناطق السياحية منها بورسعيد وشرم الشيخ والغردقة.

وكان وزير الشباب والرياضة قد اتفق خلال لقائه باللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، الأسبوع الماضي على تخصيص رحلات لأبناء الوادي الجديد إلى محافظتي الأقصر وأسوان كأول مشاركة لهم في تلك الرحلات؛ تأكيدًا على إتاحة الخدمات الشبابية والرياضية لهم من خلال تلك الرحلات والأنشطة المختلفة من جانب، وعناصر التطوير التى لحقت بمراكز الشباب بالوادي الجديد من جانب أخر.

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