خالد صلاح يناقش استقطاب المتطرفين للشباب وتراجع دور الأزهر فى "آخر النهار"

يفتح الإعلامى والكاتب الصحفى، خالد صلاح، فى برنامجه آخر النهار المذاع على فضائية النهار، نقاشا موسعا عن نجاح المتطرفين فى استقطاب الشباب للجماعات الإرهابية فى مقابل تراجع دور الأزهر فى عمليات التوعية الدينية السليمة، وتحصينهم من الأفكار المتطرفة.

ويستضيف خالد صلاح اليوم، اثنين من العائدين من منطقة التطرف، إلى الاعتدال، وهما ماهر فرغلى القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، ونبيل نعيم القيادى السابق بجماعة الجهاد، إضافة إلى الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، لمناقشة الدور المتراجع للأزهر.